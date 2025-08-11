IBPS PO PET Admit Card 2025 OUT: आईबीपीएस पीओ पीईटी एडमिट कार्ट जारी, यहां ibps.in से करें डाउनलोड

IBPS PO PET Admit Card 2025 Release: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) एडमिट कार्ड 11 अगस्त, 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आईबीपीएस पीओ पीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

आईबीपीएस पीओ पीईटी परीक्षा मुख्य रूप से आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है. जो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी करने में उनकी मदद करने के लिए आयोजित की जाती है. इस परीक्षा का उद्देश्य आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा में आरक्षित और अल्पसंख्यक वर्ग से शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करना और उसके लिए ट्रेन करना होता है.

आईबीपीएस पीओ परीक्षा ट्रेनिंग 11 अगस्त से 16 अगस्त, 2025 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. हालांकि, इस ट्रेनिंग से परीक्षा में सफलता हासिल करने की गारंटी नहीं है. वहीं, इसमें सिर्फ SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों ही शामिल हो सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

आईबीपीएस पीओ पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे- रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और फिर उसे सबमिट कर दें.

इससे बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, आईबीपीएस पीओ पीईटी के बाद आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी. जिसमें सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और मेंस क्रैक करने वाले उम्मीदवार ही आगे इंटरव्यू राउंड में शामिल हो सकेंगे. बता दें, आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त, 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. जिसके माध्यम से प्रोबेशनरी ऑफिसर के 5208 पदों को भरा जाएगा.

