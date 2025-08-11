IBPS PO Prelims Admit Card 2025: किसी भी वक्त जारी हो सकता एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड, अगस्त में इस दिन से शुरू हो रही परीक्षा

IBPS PO Prelims Admit Card 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले जिन युवाओं ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए आवेदन किया था और अब परीक्षा की तैयारी करने के साथ एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं. उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है. किसी भी वक्त आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार को उसे डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का आयोजन 17 अगस्त, 2025 से शुरू होने वाला है, जो 23 और 24 अगस्त, 2025 को भी आयोजित किए जाएंगे. ऐसे में एडमिट कार्ड अब किसी भी वक्त जारी किए जा सकते हैं. एडमिट कार्ट में उम्मीदवार का आवंटित परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, समय, रोल नंबर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होगी. बता दें, IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 5208 पदों पर भर्ती निकाली थी. जिस पर योग्य उम्मीदवार के नियुक्ति के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है.

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद IBPS PO Prelims Admit Card 2025 डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.

एडमिट कार्ड पीडीएफ मोड में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

इसके बाद परीक्षा के लिए एडमिट का प्रिंट आउट निकाल लें.

IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा पैटर्न

IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा में कुल 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. जिसके लिए टाइम लिमिट 1 घंटे की होगी. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. वहीं, पेपर में तीन सेक्शन होंगे. जिसमें- इंग्लिश लैंग्वेज से 30 अंक के सवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 अंक के सावल और रीजनिंग एबिलिटी से 35 अंक के सवाल पूछे जाएंगे. ध्यान दें, किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए परीक्षा केंद्र पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले जाने न भूले. इसी के साथ कैंडिडेट समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की कोशिश करें.

