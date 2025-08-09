IBPS PO Prelims Admit Card 2025: जल्द जारी किए जाएंगे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

IBPS PO Prelims Admit Card 2025 Release Date: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. जल्द ही आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने आईबीपीएस पीओ परीक्षा के लिए आवेदन किया था. वो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद IBPS के आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट डाउनलोड कर सकेंगे. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का आयोजन देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 17, 23 और 24 अगस्त, 2025 को किए जाएंगे. ऐसे में एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 या 5 दिन पहले जारी किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी किए जाने को लेकर अभी कोई ऑफिशल नोटिस जारी नहीं किया गया है. बता दें, यह परीक्षा 5208 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है. ऐसे में बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए ये एक सुनहरा मौका है.

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे ऑफिशियल वेबसाइट से नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो कर डाउनलोड कर सकेंगे.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद IBPS PO Prelims Admit Card 2025 डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.

एडमिट कार्ड पीडीएफ मोड में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

उसे डाउनलोड कर लें.

परीक्षा के लिए एडमिट का प्रिंट आउट निकाल लें.

IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा पैटर्न

IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा में कुल 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. जिसके लिए समय सीमा 1 घंटे यानी 60 मिनट होगी. वहीं, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. पेपर में तीन सेक्शन होंगे. जिसमें- इंग्लिश लैंग्वेज 30 अंक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 अंक और रीजनिंग एबिलिटी 35 अंक का शामिल होगा. हर सेक्शन के लिए 20 मिनट निर्धारित होंगे.

जानकारी के लिए बता दें, एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का परीक्षा केंद्र, रोल नंबर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होती है. वहीं, एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए परीक्षा केंद्र पर डाउनलोडेड एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले जाने न भूले.

