IBPS PO Prelims Result 2025: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट कब जारी होगा? जानें कैसे कर पाएंगे चेक

IBPS PO Prelims Result 2025:आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट का उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार है. खबर में जानें रिजल्ट जारी होने पर कैसे कर पाएंगे चेक.
IBPS PO Prelims Result 2025 Date: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजों का हजारों कैंडिडेट्स इसवक्त इंतजार कर रहे हैं. संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही परीक्षा के रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं. हालांकि, अब तक ऑफिशियल कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में एग्जाम में शामिल अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in को समय-समय पर चेक करते रहें.
कब हुई थी परीक्षा?
आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को हुआ था. ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी. परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे गए थे. कुल 100 प्रश्न थे, जिसमें 30 सवाल इंग्लिश से 35 सवाल क्वांटीटेटिव एप्टीट्यूड और 35 सवाल रिजनिंग एबिलिटी के थे. ये परीक्षा 1 घंटे की थी. बता दें, प्रीलिम्स में सफल हुए कैंडिडेट्स को मेंस परीक्षा में शामिल होना होगा. ये परीक्षा अक्टूबर में होगी.
यहां होगी भर्ती
बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 5208 पदों पर कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी. उम्मीदवारों को बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज और पंजाब नेशनल बैंक में प्रॉबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
सबसे जरूरी बात प्रीलिम्स के बाद मेन और इंटरव्यू राउंड में अच्छा प्रदर्शन करने वालों का सेलेक्शन होगा. मेंस परीक्षा के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और इसमें पास कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा.
कैसे कर पाएंगे चेक
आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट जारी होने पर आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना है.
होम पेज पर आपको रिजल्ट से जुड़ी लिंक पर क्लिक करना होगा.
नया पेज खुलने पर रजिस्ट्रशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखकर लॉगिन करें.
ऐसा करते ही रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.
आप इसे डाउलनोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें.