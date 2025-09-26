IBPS PO Prelims Result 2025 OUT: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम जारी, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

IBPS PO Prelims Result 2025 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है. आईबीपीएस ने आज यानी 26 सितंबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपने रिजल्ट को चेक और स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. परिणाम चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source