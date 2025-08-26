IBPS PO Prelims Result 2025: कब जारी होगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट? यहां ibps.in पर ऐसे कर सकेंगे चेक

IBPS PO Prelims Result 2025: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा. जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर चेक कर सकेंगे.
Trending Photos
IBPS PO Prelims Result 2025 Expected Date: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब रिजल्ट जारी होने का इंतजार है. ऐसे में जो कैंडिडेट्स आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए थे, उनका रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी किया जाएगा. परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. परिणाम चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा.
इस दिन हुई थी परीक्षा
आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 23 और 24 अगस्त, 2025 को निर्धारिक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्सूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था. परीक्षा 4 शिफ्ट में आयोजित की गई थी. पहली शिफ्ट सुबह 9 से 10, दूसरी 11:30 से दोपहर 12:30, तीसरी दोपहर 02 से 03 और चौथी शाम 04:30 से 05:30 बजे तक आयोजित की गई थी.
परीक्षा में कुल 100 अंकों के लिए 100 सवाल पूछे गए थे. जिसके लिए समय सीमा 60 मिनट थी. वहीं, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जानी है. पेपर में तीन सेक्शन थे. जिसमें- इंग्लिश लैंग्वेज से 30 अंक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 अंक और रीजनिंग एबिलिटी से 35 अंक के सवाल शामिल थे. बता दें, परीक्षा का आयोजन 5208 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए की गई थी.
इस दिन जारी होगा रिजल्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट सितंबर के पहले सप्ताह में जारी किए जाने की उम्मीद है. हालांकि,आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम जारी किए जाने को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. वहीं, उम्मीदवार लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए टाइम टू टाइम आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें.
'परीक्षा आयोजित करना SSC की जिम्मेदारी', फेज-13 एग्जाम पर क्या बोले अध्यक्ष?
ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद IBPS PO Prelims Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.
फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.
इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.
उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.
फिर भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.
जानकारी के लिए बता दें, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले कैंडिडेट ही आगे 12 अक्टूबर से आयोजित की जाने वाली मेन्स परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. जिसके लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किए जाएंगे.
मेहनत को हथियार बना हासिल की सफलता, कोचिंग को न बोल क्रैक किया UPSC, IAS वंदना मीणा