IBPS PO Prelims Scorecard 2025: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स स्कोरकार्ड जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

IBPS PO Prelims Result 2025: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है. उम्मीदवारों ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:23 AM IST
IBPS PO Prelims Result 2025 Date: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रीलिम्स परीक्षा रिजल्ट का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में एग्जाम में शामिल अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर इसे चेक सकते हैं. नीचे खबर में स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक दी गई है. 

बता दें, आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा स्कोरकार्ड उम्मीदवारों के लिए 12 अक्टूबर, 2025 तक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा. ऐसे में उम्मीदवार तय सीमा के अंदर इसे डाउनलोड कर लें. 

कब हुई थी परीक्षा?
बता दें, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को हुआ था. ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी. परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे गए थे, जिसमें 30 सवाल इंग्लिश, 35 सवाल क्वांटीटेटिव एप्टीट्यूड और 35 सवाल रिजनिंग एबिलिटी के थे. प्रीलिम्स में सफल हुए कैंडिडेट्स अब मेंस परीक्षा में शामिल होंगे. मेंस की परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी.  

कैसे कर पाएंगे स्कोरकार्ड चेक?

  • आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट स्कोरकार्ड चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना है. 

  • होम पेज पर आपको स्कोरकार्ड से जुड़ी लिंक पर क्लिक करना होगा. 

  • नया पेज खुलने पर रजिस्ट्रशन नंबर, पारवर्ड और कैप्चा लिखकर लॉगिन करना है. 

  • ऐसा करते ही स्कोरकार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • आप इसे डाउलनोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें. 

यहां होगी भर्ती
इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 5208 पदों पर कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी. उम्मीदवारों की बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक में प्रॉबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर नियुक्ति की जाएगी.  

ये रहा डायरेक्ट लिंक

