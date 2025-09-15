IBPS ने 13,217 पदों पर निकाली वैकेंसी, 18 से 28 साल के युवा कर सकते हैं अप्लाई, जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और सैलरी
Advertisement
trendingNow12923041
Hindi Newsशिक्षा

IBPS ने 13,217 पदों पर निकाली वैकेंसी, 18 से 28 साल के युवा कर सकते हैं अप्लाई, जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और सैलरी

IBPS Recruitment 2025: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने रिजनल रूरल बैंक क्लर्क भर्ती 2025 (Regional Rural Bank Clerk Recruitment 2025) का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जानें कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई?

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IBPS ने 13,217 पदों पर निकाली वैकेंसी, 18 से 28 साल के युवा कर सकते हैं अप्लाई, जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और सैलरी

IBPS Recruitment: नौकरी की तलाश कर रहे है लोगों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन ने रिजनल रूरल बैंक क्लर्क भर्ती 2025 (Regional Rural Bank Clerk Recruitment 2025) का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनमें सबसे ज्यादा 7,972 भर्तियां ऑफिस असिस्टेंट के लिए हैं. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है वो ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकता है. आवेदन करने की लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है. 

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?

  1. SC/ST/PwD/ Ex-Servicemen- 175 रुपये

    Add Zee News as a Preferred Source

  2. जनरल, ओबीसी, EWS- 850 

क्या होनी चाहिए योग्यता?
IBPS की इस भर्ती के लिए अलग-अलग पदों पर अलग-अलग योग्यता तय की गई है. जनरल नोटिफिकेशन की जानकारी दें तो इसके अनुसार, कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) डिग्री होनी चाहिए. साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए. इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए. उम्मीदवार की उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, आवेदन से पहले कैंडिडेट जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें.

80,00,000 पैकेज वाली Google की नौकरी छोड़ पहुंचीं Meta, जानें कैसे बिना IIT से पढ़ें यहां तक का सफर किया तय?

कितनी मिलेगी सैलरी?
नोटिफिकेशन के अनुसार, सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को इन पदों के लिए इन-हैंड सैलरी लगभग 35,000 से 37,000 रुपये के बीच दी जाएगी. 

कैसे करें अप्लाई?

  • इस भर्ती के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाना होगा. 

  • होमपेज पर अब Common Recruitment Process (CRP) सेक्शन में जाएं और CRP for RRBs XIV 2025 लिंक पर क्लिक करें. 

  • नया पेज खुलने पर Apply Online for Recruitment of Office Assistants (Multipurpose) under CRP- RRBs-XIV लिंक पर क्लिक करें. 

  • अब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और फॉर्म को अच्छे भरकर रजिस्ट्रेशन फीस के साथ सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फाइनल पेज को डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें. 

 MAHA TET 2025: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा?

ये रहा पूरा शेड्यूल

  • रजिस्ट्रेशन शुरू- 1 सितंबर 2025

  • आवेदन की लास्ट डेट- 21 सितंबर 2025

  • प्रीलिम्स एग्जाम (पीओ)-  नवंबर 2025

  • प्रीलिम्स एग्जाम (क्लर्क)-  दिसंबर 2025

  • मेंस एग्जाम (PO + Officer Scale II & III)-  दिसंबर 2025

  • मेंस एग्जाम (क्लर्क)- फरवरी 2026

नोटिफिकेशन लिंक- 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Gramin Bank Clerk VacancyIBPS

Trending news

डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच...किसने किया दावा?
asia cup 2025 india pakistan match
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच...किसने किया दावा?
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
Kashmir
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
rahul gandhi punjab visit
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
Thiruvananthapuram
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
Anurag Thakur
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
Karnataka High Court
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
पंजाब सरकार की मिसाल, बाढ़ के बाद एक साथ 2303 प्रभावित गांवों में पहुंच रहे डॉक्टर
Punjab Flood
पंजाब सरकार की मिसाल, बाढ़ के बाद एक साथ 2303 प्रभावित गांवों में पहुंच रहे डॉक्टर
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
Waqf Amendment Act 2025
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
PM Modi birthday
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
;