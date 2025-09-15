IBPS ने 13,217 पदों पर निकाली वैकेंसी, 18 से 28 साल के युवा कर सकते हैं अप्लाई, जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और सैलरी

IBPS Recruitment: नौकरी की तलाश कर रहे है लोगों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन ने रिजनल रूरल बैंक क्लर्क भर्ती 2025 (Regional Rural Bank Clerk Recruitment 2025) का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनमें सबसे ज्यादा 7,972 भर्तियां ऑफिस असिस्टेंट के लिए हैं. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है वो ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकता है. आवेदन करने की लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है.

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?

SC/ST/PwD/ Ex-Servicemen- 175 रुपये Add Zee News as a Preferred Source जनरल, ओबीसी, EWS- 850

क्या होनी चाहिए योग्यता?

IBPS की इस भर्ती के लिए अलग-अलग पदों पर अलग-अलग योग्यता तय की गई है. जनरल नोटिफिकेशन की जानकारी दें तो इसके अनुसार, कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) डिग्री होनी चाहिए. साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए. इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए. उम्मीदवार की उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, आवेदन से पहले कैंडिडेट जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें.

80,00,000 पैकेज वाली Google की नौकरी छोड़ पहुंचीं Meta, जानें कैसे बिना IIT से पढ़ें यहां तक का सफर किया तय?

कितनी मिलेगी सैलरी?

नोटिफिकेशन के अनुसार, सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को इन पदों के लिए इन-हैंड सैलरी लगभग 35,000 से 37,000 रुपये के बीच दी जाएगी.

कैसे करें अप्लाई?

इस भर्ती के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाना होगा.

होमपेज पर अब Common Recruitment Process (CRP) सेक्शन में जाएं और CRP for RRBs XIV 2025 लिंक पर क्लिक करें.

नया पेज खुलने पर Apply Online for Recruitment of Office Assistants (Multipurpose) under CRP- RRBs-XIV लिंक पर क्लिक करें.

अब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और फॉर्म को अच्छे भरकर रजिस्ट्रेशन फीस के साथ सबमिट कर दें.

लास्ट में फाइनल पेज को डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें.

MAHA TET 2025: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा?

ये रहा पूरा शेड्यूल

रजिस्ट्रेशन शुरू- 1 सितंबर 2025

आवेदन की लास्ट डेट- 21 सितंबर 2025

प्रीलिम्स एग्जाम (पीओ)- नवंबर 2025

प्रीलिम्स एग्जाम (क्लर्क)- दिसंबर 2025

मेंस एग्जाम (PO + Officer Scale II & III)- दिसंबर 2025

मेंस एग्जाम (क्लर्क)- फरवरी 2026

नोटिफिकेशन लिंक-