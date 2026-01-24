IBPS RRB क्लर्क मेंस एडमिट कार्ड 2026 जारी, ibps.in से तुरंत डाउनलोड करें हॉल टिकट

IBPS RRB Clerk Mains Admit Card 2026 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर रीजनल रूरल बैंक (RRB) क्लर्क मेंस एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2026 में सफल हुए थे और मेंस परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, हॉलि टिकट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. वहीं, उम्मीदवार 01 फरवरी, 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

इस दिन होगी परीक्षा

आईबीपीएस की ओर से आरआरबी क्लर्क मेंस परीक्षा 01 फरवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. वहीं, एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं, उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जाम 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Online Main Exam Call Letter for CRP-RRBs-XIV-Office Assistants (Multipurpose)' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां फिर से उसी लिंक पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाज डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

IBPS RRB क्लर्क मेंस एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

