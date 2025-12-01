Advertisement
IBPS RRB ऑफिसर असिस्टेंट प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 आउट, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर रीजनल रूरल बैंक (RRB) ग्रुप-बी क्लर्क (ऑफिसर असिस्टेंट) पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

Dec 01, 2025, 05:23 PM IST
IBPS RRB Officer Assistant Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) ने रीजनल रूरल बैंक (RRB) ग्रुप-बी क्लर्क (ऑफिसर असिस्टेंट) पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. जिसमें कैंडिडेट्स के रोल नंबर सहित परीक्षा केंद्र, परीक्षा टाइमिंग, विषय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होगी. वहीं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, डेट और बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा.  

इस दिन होगी परीक्षा 
आईबीपीएस आरआरबी ग्रुप-बी क्लर्क (ऑफिसर असिस्टेंट) प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 6, 7, 13 और 14 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अलग-अलग ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट के कुल 13,217 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, नहीं तो उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. 

ये भी पढ़ें: NBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट, फरवरी से शुरू होगा एग्जाम

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड 
IBPS RRB क्लर्क एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और उसे सबमिट कर दें. 

  • फिर आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • फिर भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: JEE Main 2026: एनटीए ने खोली जेईई मेन करेक्शन विंडो, उम्मीदवारों के लिए फॉर्म में गलती सुधारने का अंतिम मौका

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

IBPS RRB Clerk Admit Card 2025

