IBPS RRB Officer Assistant 2025: आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम कल से शुरू, उम्मीदवार तेज कर दें तैयारी, जानिए जरूरी डिटेल्स

IBPS RRB Office Assistant Exam 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) रीजनल रूरल बैंक (RRB) ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल, शनिवार, 06 दिसंबर, 2025 से प्रीलिम्स परीक्षा शुरू हो रही है. ऐसे में आइए हम आपको एग्जाम डेट के साथ परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम और अन्य जरूरी जानकारी बता देते हैं, जो परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के बेहद काम आएगी.

इस दिन होगी परीक्षा

आईबीपीएस द्वारा आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. वहीं, आईबीपीएस ने परीक्षा का एडमिट कार्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर उसे तुरंत डाउनलोड कर लें, क्योंकि बिना हॉल टिकट उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम

आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में कुल 80 अंकों के लिए 80 सवाल पूछे जाएंगे. पेपर में 40 सवाल रीजनिंग और 40 सवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के शामिल होंगे. परीक्षा की कुल अवधि 45 मिनट होगी. वहीं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

इतने पदों पर होगी भर्ती

आईबीपीएस द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देश भर के विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में रिक्त 13,217 ऑफिसर असिस्टेंट (क्लर्क) पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. वहीं, प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा में शामिल होना होगा, जिसके बाद सफल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

