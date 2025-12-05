Advertisement
trendingNow13030030
Hindi Newsशिक्षा

IBPS RRB Officer Assistant 2025: आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम कल से शुरू, उम्मीदवार तेज कर दें तैयारी, जानिए जरूरी डिटेल्स

IBPS RRB Officer Assistant Exam 2025: आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा कल, 06 दिसंबर, 2025 से शुरू हो रही है. एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार सभी जरूरी डेट्ल्स जान लें. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 05, 2025, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IBPS RRB Officer Assistant 2025: आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम कल से शुरू, उम्मीदवार तेज कर दें तैयारी, जानिए जरूरी डिटेल्स

IBPS RRB Office Assistant Exam 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) रीजनल रूरल बैंक (RRB) ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल, शनिवार, 06 दिसंबर, 2025 से प्रीलिम्स परीक्षा शुरू हो रही है. ऐसे में आइए हम आपको एग्जाम डेट के साथ परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम और अन्य जरूरी जानकारी बता देते हैं, जो परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के बेहद काम आएगी. 

इस दिन होगी परीक्षा 
आईबीपीएस द्वारा आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन  6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. वहीं, आईबीपीएस ने परीक्षा का एडमिट कार्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर उसे तुरंत डाउनलोड कर लें, क्योंकि बिना हॉल टिकट उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IBPS RRB ऑफिसर असिस्टेंट प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 आउट, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम
आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में कुल 80 अंकों के लिए 80 सवाल पूछे जाएंगे. पेपर में 40 सवाल रीजनिंग और 40 सवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के शामिल होंगे. परीक्षा की कुल अवधि 45 मिनट होगी. वहीं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

इतने पदों पर होगी भर्ती
आईबीपीएस द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देश भर के विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में रिक्त 13,217 ऑफिसर असिस्टेंट (क्लर्क) पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. वहीं, प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा में शामिल होना होगा, जिसके बाद सफल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ये भी पढ़ें: Metro Railway Recruitment 2025: मेट्रो रेलवे में नौकरी का सुनहरा अवसर! 10वीं पास के लिए 128 पदों पर निकली वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IBPS RRB Officer Assistant Exam 2025

Trending news

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
IndiGo Flight status
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
Indigo Airlines
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
Foreign relations
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
श्रीनगर और गांदरबल में SIA ने मारा धड़ाधड़ छापा! व्हाइट कॉलर मॉड्यूल होंगे बेनकाब
white collar terror module
श्रीनगर और गांदरबल में SIA ने मारा धड़ाधड़ छापा! व्हाइट कॉलर मॉड्यूल होंगे बेनकाब
राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई लिखावट
Vladimir Putin
राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई लिखावट
रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
russian hindu mla
रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
IndiGo
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Parliament video
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Putin India Visit Live News Updates: 'न्योते के लिए धन्यवाद', यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने पुतिन के सामने क्या कहा? सुबह से लेकर अबतक की जानें डिटेल्स
putin modi
Putin India Visit Live News Updates: 'न्योते के लिए धन्यवाद', यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने पुतिन के सामने क्या कहा? सुबह से लेकर अबतक की जानें डिटेल्स