Advertisement
trendingNow13049784
Hindi Newsशिक्षाIBPS RRB PO मेंस एडमिट कार्ड 2025 आउट, उम्मीदवार ibps.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

IBPS RRB PO मेंस एडमिट कार्ड 2025 आउट, उम्मीदवार ibps.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025 OUT: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर रीजनल रूरल बैंक (RRB) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 04:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IBPS RRB PO मेंस एडमिट कार्ड 2025 आउट, उम्मीदवार ibps.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने रीजनल रूरल बैंक (RRB) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस 2025 का एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सीआरपी आरआरबी XIV ऑफिसर स्केल-1 (PO) हॉल टिकट 28 दिसंबर, 2025 तक डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

कब होगी परीक्षा?
आईबीपीएस की ओर से आरआरबी पीओ मेंस परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. वहीं, मेंस परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. 

इतने पदों पर होगी भर्ती
आईबीपीएस द्वारा सीआरपी आरआरबी XIV भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देशभर के विभिन्न रीजनल रूरल बैंकों में ऑफिसर स्केल-I (PO) में रिक्त 3,928 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंर्पोटेंट डेट्स 

  • IBPS RRB PO 2025 रजिस्ट्रेशन - 01 सितंबर से 28 सितंबर, 2025 तक

  • IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2025 एडमिट कार्ड - 16 नवंबर, 2025 

  • IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2025 एग्जाम डेट - 22 और 23 नवंबर, 2025

  • IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2025 रिजल्ट - 19 दिसंबर, 2025

  • IBPS RRB PO मेंस 2025 एडमिट कार्ड जारी - 21 दिसंबर, 2025

  • IBPS RRB PO मेंस 2025 एग्जाम डेट - 28 दिसंबर, 2025

  • IBPS RRB PO मेंस रिजल्ट - जनवरी 2026 में होने की संभावना 

  • इंटरव्यू - जनवरी/फरवरी 2026

ये भी पढ़ें: RRB Recruitment 2026: रेलवे में नौकरी पाने का मौका! 18 से 40 साल वालों के लिए 300+ पदों पर निकली भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड:
आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Online Exam Call Letter for CRP-RRBs-XIV- Officer Scale-1' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां सेम लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
IBPS RRB PO मेंस एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: NEET SS Admit Card 2025: नीट एसएस एडमिट कार्ड natboard.edu.in पर जारी, फटाफट डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025

Trending news

2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
Humayun Kabir
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना