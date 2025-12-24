IBPS RRB PO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 ibps.in पर जारी, इन स्टेप्स से मिनटों में ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

Advertisement
IBPS RRB PO Prelims Scorecard 2025 OUT: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर रीजनल रूरल बैंक (RRB) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 24, 2025, 05:51 PM IST
IBPS RRB PO Prelims Scorecard 2025 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) रीजनल रूरल बैंक (RRB) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार रिजल्ट के बाद स्कोरकार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. आईबीपीएस ने आज, 24 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आरआरबी ऑफिसर स्केल-1 प्रीलिम्स परीक्षा स्कोरकार्ड 26 दिसंबर, 2025 तक डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

कब हुई थी परीक्षा? 
आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 22 और 23 नवंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. वहीं, आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 19 दिसंबर, 2025 को जारी कर दिया था. जानकारी के लिए बता दें, आईबीपीएस इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भारत के विभिन्न रीजनल रूरल बैंकों में ऑफिसर स्केल-1 के रिक्त 3,928 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा.  

ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड 
आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Score of Online Preliminary Examination for CRP-RRBs-XIV-Officer Scale-1' लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां सेम लिंक पर क्लिक करें.

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • इसके बाद स्कोरकार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • स्कोरकार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
IBPS RRB PO Prelims Result 2025 डायरेक्ट लिंक
IBPS RRB PO Prelims Scorecard 2025 डायरेक्ट लिंक

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

IBPS RRB PO Prelims Scorecard 2025

