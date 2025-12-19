Advertisement
IBPS RRB PO प्रीलिम्स रिजल्ट 2205 जारी, ibps.in पर एक क्लिक में देखें स्कोर

IBPS RRB PO Prelims Result 2025 OUT: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर रीजनल रूरल बैंक (RRB) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है.

Dec 19, 2025, 07:22 PM IST
IBPS RRB PO Prelims Result 2025 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) रीजनल रूरल बैंक (RRB) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. आईबीपीएस ने आज, शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक करने के साथ स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

इस दिन हुई थी परीक्षा  
आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 22 और 23 नवंबर, 2025 को किया गया था. जानकारी के लिए बता दें, आईबीपीएस द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भारत के विभिन्न रीजनल रूरल बैंकों में ऑफिसर स्केल 1 के रिक्त 3,928 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. 

ऐसे चेक करें रिजल्ट 
आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Result Status of Online Preliminary Examination for CRP-RRBs-XIV-Officer Scale-1' लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
IBPS RRB PO Prelims Result 2025 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

