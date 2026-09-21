Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /IBPS RRB Recruitment 2026: 13,745 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, आज बंद हो रही विंडो, फीस और वैकेंसी की पूरी जानकारी

IBPS RRB Recruitment 2026: 13,745 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, आज बंद हो रही विंडो, फीस और वैकेंसी की पूरी जानकारी

IBPS RRB Recruitment 2026: आईबीपीएस आरआरबी भर्ती में 13,745 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज 21 सितंबर है. ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी बढ़कर 8,222 हुई. जानें फीस, संशोधित वैकेंसी और आवेदन से जुड़ी जरूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 21, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:48 PM IST
IBPS RRB Recruitment 2026: 13,745 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, आज बंद हो रही विंडो, फीस और वैकेंसी की पूरी जानकारी

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
2 लाख रुपए का iPhone 18 Pro Max और ₹100 का स्क्रीन गार्ड? Apple VP बोले- बंद करो...
2
3
4
5