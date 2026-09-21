/IBPS RRB Recruitment 2026: 13,745 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, आज बंद हो रही विंडो, फीस और वैकेंसी की पूरी जानकारी

बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2026 से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks) में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 निर्धारित है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
इस भर्ती अभियान में ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज), ऑफिसर स्केल-I, ऑफिसर स्केल-II और ऑफिसर स्केल-III के पद शामिल हैं. उपलब्ध संशोधित आंकड़ों के अनुसार, कुल 13,745 रिक्तियों पर भर्ती की जानी है. खास बात यह है कि ऑफिस असिस्टेंट के पदों की संख्या में संशोधन किया गया है. हालांकि, आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक अधिसूचना, पात्रता शर्तों और भुगतान से जुड़ी जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए.
आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 है. इसका अर्थ है कि आवेदन विंडो सोमवार को बंद होने वाली है. जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत है.
ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी और अन्य आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज करने चाहिए. फॉर्म जमा करने से पहले भरी गई जानकारी की समीक्षा करना जरूरी है, ताकि गलत विवरण या अधूरी जानकारी के कारण परेशानी न हो.
आवेदन की अंतिम समय-सीमा, पोर्टल के संचालन और भुगतान की स्थिति से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों को प्राथमिकता देनी चाहिए. अंतिम दिन तकनीकी समस्या या अधिक ट्रैफिक की स्थिति से बचने के लिए आवेदन को आखिरी समय तक टालना उचित नहीं है.
संशोधित आंकड़ों के अनुसार, आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2026 में कुल 13,745 पद शामिल हैं. ये रिक्तियां अलग-अलग पदों और अधिकारी स्तरों के लिए निर्धारित की गई हैं. भर्ती में ऑफिस असिस्टेंट के अलावा ऑफिसर स्केल-I, ऑफिसर स्केल-II और ऑफिसर स्केल-III पद भी शामिल हैं.
आईबीपीएस ने ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) पदों की घोषित रिक्तियों में संशोधन किया है. पहले इस पद के लिए 8,183 रिक्तियां बताई गई थीं. संशोधित जानकारी के अनुसार अब इनकी संख्या बढ़कर 8,222 हो गई है.
इस तरह ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर कुल 39 रिक्तियों की बढ़ोतरी की गई है. यह बदलाव भर्ती के संशोधित आंकड़ों में शामिल किया गया है. वहीं ऑफिसर स्केल-I, ऑफिसर स्केल-II और ऑफिसर स्केल-III पदों की रिक्तियों में बदलाव नहीं बताया गया है.
उम्मीदवारों के लिए यह समझना जरूरी है कि रिक्तियों की संख्या में बदलाव का अर्थ यह नहीं है कि सभी पदों पर नियुक्ति की गारंटी है. चयन प्रक्रिया संबंधित पद की पात्रता, परीक्षा, उपलब्ध रिक्तियों और आधिकारिक नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी.
इस भर्ती अभियान के अंतर्गत चार प्रमुख पद शामिल हैं. उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य पात्रता शर्तों के आधार पर संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.
ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज): यह पद आरआरबी भर्ती में शामिल प्रमुख पदों में से एक है. इसकी संशोधित रिक्तियों की संख्या 8,222 है.
ऑफिसर स्केल-I: इस पद के लिए संशोधित रिक्तियों की संख्या 4,256 बताई गई है. पात्रता और चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में देखी जा सकती है.
ऑफिसर स्केल-II: इस पद पर 1,047 रिक्तियां बताई गई हैं. संबंधित विशेषज्ञता, अनुभव और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी शर्तों की पुष्टि उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन से करनी चाहिए.
ऑफिसर स्केल-III: इस श्रेणी में 220 रिक्तियां शामिल हैं. वरिष्ठ अधिकारी स्तर के इस पद के लिए लागू पात्रता और अन्य नियमों को आवेदन से पहले जांचना जरूरी है.
यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल ग्रेजुएट होना हर पद के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता. अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव और अन्य आवश्यकताओं में अंतर हो सकता है.
आईबीपीएस ने भर्ती में दी गई रिक्तियों को संकेतात्मक और अस्थायी बताया है. इसका अर्थ है कि भर्ती के दौरान बताई गई संख्या अंतिम नियुक्ति या प्रोविजनल अलॉटमेंट के समय बदल सकती है.
अंतिम प्रोविजनल अलॉटमेंट में भाग लेने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ओर से बताई गई वास्तविक रिक्तियों को ध्यान में रखा जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को प्रारंभिक या संशोधित रिक्तियों को अंतिम नियुक्ति संख्या के रूप में नहीं समझना चाहिए.
भर्ती से संबंधित जानकारी में यह भी बताया गया है कि संशोधित रिक्तियों को 9 सितंबर 2026 तक अपडेट किया गया है. इन्हें 1 सितंबर 2026 को जारी विस्तृत अधिसूचना के अनुलग्नक-I में शामिल किया गया है.
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संशोधित वैकेंसी का अपडेट अन्य सभी पात्रता शर्तों में बदलाव का संकेत नहीं है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार विस्तृत अधिसूचना में दी गई बाकी शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी.