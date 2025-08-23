IBPS SO Admit Card 2025 Out: आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ibps. in पर जाकर ऐसे करें डाउनलोड
IBPS SO Admit Card 2025 Out: आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ibps. in पर जाकर ऐसे करें डाउनलोड

IBPS SO Prelims Admit Card 2025 Download: आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी हो गया. ibps. in पर जाकर कैंडिडेट्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 23, 2025, 12:01 PM IST
IBPS SO Admit Card 2025 Out: आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ibps. in पर जाकर ऐसे करें डाउनलोड

IBPS SO Prelims Admit Card 2025 Out: आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी हो गया. ऐसे में जो कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट ibps. in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है. 

कब होगी परीक्षा?
बता दें, प्रारंभिक परीक्षा 30 अगस्त, 2025 को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में कुल 150 सवाल होंगे, जो 125 नंबरों के होंगे. ये परीक्षा 2 घंटे के लिए होगी. वहीं, इस परीक्षा के जरिए IBPS SO के कुल 1007 रिक्त पदों पर सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. 

NEET PG परीक्षा कर लिया पास, अब College के लिए हो रही टेंशन? यहां देखें देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड (How to Download IBPS SO Prelims Admit Card 2025?)

  • IBPS SO Prelims Admit Card 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा. 

  • होम पेज पर आपको IBPS SO Prelims Admit Card 2025 के लिंक पर क्लिक करना है. 

  • नया पेज खुलने पर आपको डिटेल्ट लिखकर लॉगिन करना होगा. 

  • ऐसा करते ही आपके स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा. 

  • आप इसे डाउनलोड कर लें और  हार्ड कॉपी अपने पास रख लें. 

  • ध्यान रखें एडमिट कार्ड के बिना आप परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे.

अपडेट जारी है..

Direct Link-  

Muskan Chaurasia

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं.

IBPS SO Admit Card 2025

