IBPS SO Prelims Result 2025: आईबीपीएस एससो प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट, ibps.in पर ऐसे करें चेक

IBPS SO Prelims Result 2025 Out: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन ने शुक्रवार को आईबीपीएस एससो प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार इसे ibps.in पर चेक कर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:39 PM IST
IBPS SO Prelims Result 2025 Declared: शुक्रवार को इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन ने आईबीपीएस एससो प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वो ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे खबर में रिजल्ट चेक करने की डायरेक्ट लिंक भी दी गई है.  नतीजे चेक करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी.  

कब हुई थी परीक्षा?
बता दें, इस वैकेंसी के लिए परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2025 को हुआ था. ऐसे में आज यानी 17 अक्टूबर 2025 को रिजल्ट जारी कर दिया गया है. ये रिजल्ट वेबसाइट पर 23 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा.

कैसे करें रिजल्ट चेक?

  • रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा. 

  • होमपेज पर आपको CRP Specialist Officers Result 2025 की लिंक दिख जाएगी. 

  • अब आप इसपर क्लिक करें. 

  • ऐसा करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. 

  • यहां आपको रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर और पासवर्ड लिखना होगा. 

  • लास्ट में कैप्चा कोड लिखकर सबमिट करें. 

  • ऐसा करते ही आपके सामने रिजल्ट खुल जाएगा. 

  • आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें. 

ये रहा रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक- 

अब होगी मेंस परीक्षा  
अगर आपने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है, तो आप अब मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे. ऐसे में अब आपको मेंस परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. परीक्षा में 60 सवाल आएंगे. अधिक जानकारी के लिए IBPS की साइट पर मेंस नोटिफिकेशन चेक करते रहें.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

IBPS SO Prelims Result 2025IBPS

