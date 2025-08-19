ICAI Admit Card 2025: खुशखबरी! CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड प्रोसेस और सितंबर में होने वाली परीक्षा की तारीख

ICAI Admit Card 2025: सितंबर सत्र के CA परीक्षा के लिए आईसीएआई ने हॉल टिकट को जारी कर दिया है. सितंबर में किस तारीख को एग्जाम होंगे और कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आइए जानते हैं.
Trending Photos
ICAI Admit Card 2025 Download Process: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है. सितंबर सत्र के लिए हॉल टिकट को जारी किया जा चुका है. सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के एग्जाम देने वाले छात्र अब सितंबर सत्र का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बस इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस अपनाना होगा. सितंबर में सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम की डेट क्या-क्या हैं? ये जानने के साथ एग्जाम हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.
CA फाइनल परीक्षा की तारीख
CA इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीख
फाउंडेशन परीक्षा की तारीख
ICAI Admit Card को कैसे करें डाउनलोड?
इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ये भी पढ़ें- MBBS Study: भारत में नहीं, जापान से करना चाहते हैं डॉक्टर की पढ़ाई? जानें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, फीस से लेकर वीजा हासिल करने का तरीका