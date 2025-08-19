ICAI Admit Card 2025: खुशखबरी! CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड प्रोसेस और सितंबर में होने वाली परीक्षा की तारीख

ICAI Admit Card 2025 Download Process: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है. सितंबर सत्र के लिए हॉल टिकट को जारी किया जा चुका है. सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के एग्जाम देने वाले छात्र अब सितंबर सत्र का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बस इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस अपनाना होगा. सितंबर में सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम की डेट क्या-क्या हैं? ये जानने के साथ एग्जाम हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.

ICAI सितंबर सत्र के एग्जाम डेट

CA फाइनल परीक्षा की तारीख

पहले ग्रुप- 3 सितंबर, 6 सितंबर और 8 सितंबर

दूसरे ग्रुप:- 10 सितंबर, 12 सितंबर और 14 सितंबर

CA इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीख

पहले ग्रुपः- 4 सितंबर, 7 सितंबर और 9 सितंबर

दूसरे ग्रुप:- 11 सितंबर, 13 सितंबर और 15 सितंबर

फाउंडेशन परीक्षा की तारीख

16 सितंबर

18 सितंबर

20 सितंबर

22 सितंबर

ICAI Admit Card को कैसे करें डाउनलोड?

ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यहां CA सेल्फ सर्विस पोर्टल ओपन करें. यहां SSP आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लें. कोर्स अनुसार- फाउंडेशन, फाइनल या इंटरमीडिएट ऑप्शन को चुनें. एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करने के बाद हॉल टिकट डाउनलोड कर लें. एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें जो भविष्य में काम आ सकता है.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट और आईडी कार्ड जरूर लेकर जाएं. पासपोर्ट साइज 1-2 फोटो भी साथ लेकर जाएं. स्मार्टफोन या कोई स्मार्ट गैजेट साथ लेकर न जाएं. रिपोर्टिंग टाइम पर जरूर पहुंचे, लेट होने पर एग्जाम में बैठने को नहीं मिल सकता है. एग्जाम देने जाने से पहले एक बार केंद्र के सभी नियम-कायदों को पढ़ और समझ लें.

