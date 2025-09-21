ICAI CA Exam 2025: काठमांडू में कैंसिल हुए एग्जाम का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, 5 अक्टूबर से शुरू ही रही परीक्षा, चेक करें पूरी डेटशीट

ICAI Exam Revised Date Kathmandu: नेपाल में जेन-ज़ी के प्रोटेस्ट (Nepal Gen Z Protest) को लेकर काठमांडू शहर में ICAI CA फाइनल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कैंसिल कर दिए गए थे. ऐसे में अब एग्जाम का रिवाइज्ड शेड्यूल ) ((ICAI CA Final and Intermediate Exam)जारी कर दिया गया है. परीक्षा 5 अक्टबर 2025 से शुरू हो रही है.

एग्जाम पहले की डेट नई तारीख इंटरमीडिएट (ग्रुप I) पेपर-3, टैक्सेशन 9 सितंबर 2025 5 अक्टूबर 2025 फाइनल (ग्रुप II) पेपर-4, डायरेक्ट टैक्स लॉज़ और इंटरनेशनल टैक्सेशन 10 सितंबर 2025 6 अक्टूबर 2025 इंटरमीडिएट (ग्रुप II) पेपर-4, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 11 सितंबर 2025 7 अक्टूबर 2025 फाइनल (ग्रुप II) पेपर-5, इंडायरेक्ट टैक्स लॉज़ 12 सितंबर 2025 8 अक्टूबर 2025 इंटरमीडिएट (ग्रुप II) पेपर-5, ऑडिटिंग एंड एथिक्स 13 सितंबर 2025 9 अक्टूबर 2025 फाइनल (ग्रुप II) पेपर-6, इंटीग्रेटेड बिज़नेस सॉल्यूशंस 14 सितंबर 2025 10 अक्टूबर 2025 इंटरमीडिएट (ग्रुप II) पेपर-6, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 15 सितंबर 2025 11 अक्टूबर 2025

इन बातों का ध्यान रखें

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, परीक्षाओं की सिर्फ तारीखों में बदलाव किया गया है. परीक्षा का समय और एग्जाम सेंटर पहले के अनुसार ही. उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. वहीं, एडमिट कार्ड जो पहले जारी किए गए थे वो ही कैंडिडेट्स को लेकर परीक्षा केंद्र पर जाना है. दोबारा एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा.

बता दें, पहले परीक्षा का केंद्र डी.ए.वी. सुशील केडिया विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल, जवालाखेल, ललितपुर, काठमांडू (नेपाल) था और ये सेम केंद्र आगे भी रहेगा. समय भी वही हालांकि, CA फाइनल पेपर-6 की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे रहेगा. साथ ही ICAI ने ये साफ किया कि ये परीक्षा की डेट अब फाइनल है किसी भी प्रकार की छुट्टी की घोषणा होने पर परीक्षा कैंसिल नहीं की जाएगी. कोई भी जानकारी के कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट icai.org विजिट कर सकते हैं.

