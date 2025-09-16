ICAI CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, बाढ़-बारिश के कारण पंजाब और जम्मू में कैंसिल हुए थे एग्जाम

ICAI Exam Revised Date: बाढ़ और बारिश के कारण पंजाब के जिले और जम्मू में ICAI CA फाइनल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कैंसिल किए गए थे. ऐसे में अब एग्जाम का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया है. चेक कर लें डेट
ICAI CA Final and Intermediate Exam Revised Date: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं (ICAI CA Final and Intermediate Exam) का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है. ये टाइम टेबल सिर्फ जम्मू और पंजाब के छात्रों के लिए है, जिनकी परीक्षाएं इस महीने की शुरुआत में भारी बारिश और बाढ़ के कारण स्थगित कर दी गई थीं.
सिर्फ पंजाब और जम्मू के छात्र देंगे एग्जाम
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल (ग्रुप I) पेपर-1 और इंटरमीडिएट (ग्रुप I) पेपर-1 परीक्षाओं का शेड्यूल सिर्फ अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़, पठानकोट, पटियाला और संगरूर और जम्मू शहर के उम्मीदवारों के लिए ही फिर से जारी किया गया है.
|परीक्षा
|पहले की डेट
|नई तारीख
|Final Examination (Group I) Paper – 1, Financial Reporting
|3 सितंबर 2025
|24 सितंबर 2025
|Intermediate Examination (Group I) Paper – 1, Advanced Accounting
|4 सितंबर 2025
|25 सितंबर 2025
इन बातों का रखें ध्यान
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, परीक्षाओं की सिर्फ तारीखों को बदला गया है. परीक्षा का समय और एग्जाम सेंटर जो पहले था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. वहीं, एडमिट कार्ड जो पहले जारी किए गए थे वो ही कैंडिडेट्स को लेकर एग्जाम सेंटर लेकर पहुंचना है. एडमिट कार्ड दोबारा नहीं जारी किया जाएगा.
नोटिफिकेशन में ICAI ने ये साफ किया कि ये परीक्षा की डेट फाइनल है किसी भी प्रकार की छुट्टी की घोषणा होने पर परीक्षा कैंसिल नहीं की जाएगी. ऐसे में कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर जाएं और अधिक जानकारी के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट icai.org जरूर चेक करते रहें.
