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ICAI CA 2026 Exam Date OUT: CA छात्रों के लिए खुशखबरी; सितंबर-नवंबर 2026 परीक्षा डेटशीट जारी, जानिए कब है Foundation, Inter और Final एग्जाम?

ICAI CA 2026 Exam Date OUT: द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सितंबर-नवंबर 2026 में होने वाली CA Foundation, Intermediate, Final और अन्य परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. ऑनलाइन आवेदन 6 जुलाई से शुरू होंगे. छात्र 19 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि लेट फीस के साथ 22 जुलाई तक मौका मिलेगा. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 02, 2026, 08:27 PM IST
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ICAI CA 2026 Exam Date OUT: CA छात्रों के लिए खुशखबरी; सितंबर-नवंबर 2026 परीक्षा डेटशीट जारी, जानिए कब है Foundation, Inter और Final एग्जाम?

चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने सितंबर-नवंबर 2026 में होने वाली CA Foundation, Intermediate, Final और पोस्ट क्वालिफिकेशन परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. अब छात्रों के सामने तैयारी को अंतिम रूप देने का समय है. खास बात यह है कि परीक्षा तिथियों के साथ पेपर टाइमिंग, अवधि और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी जारी कर दी गई है. जो छात्र लंबे समय से डेटशीट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह खबर काफी अहम मानी जा रही है.

कब होंगे एग्जाम?

ICAI के अनुसार CA इंटरमीडिएट परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित होगी. ग्रुप-I की परीक्षाएं 1, 3 और 6 सितंबर को होंगी, जबकि ग्रुप-II के एग्जाम 8, 10 और 12 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे. वहीं फाउंडेशन परीक्षा 2, 5, 7 और 9 सितंबर 2026 को होगी. CA फाइनल परीक्षा नवंबर 2026 में होगी, जिसमें ग्रुप-I के पेपर 2, 4 और 6 नवंबर को और ग्रुप-II के पेपर 9, 11 और 13 नवंबर को होंगे. इसके अलावा INTT-AT परीक्षा 11 और 13 नवंबर को रखी गई है.

क्या है टाइमिंग?

ICAI ने परीक्षा का समय भी साफ कर दिया है. फाउंडेशन पेपर 1 और 2 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे, जबकि पेपर 3 और 4 दो घंटे के होंगे. इंटरमीडिएट के सभी पेपर 3 घंटे के रहेंगे. फाइनल परीक्षा में पेपर 1 से 5 तक तीन घंटे का समय मिलेगा, जबकि पेपर 6 चार घंटे का होगा. अधिकतर परीक्षाओं में छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त रीडिंग टाइम भी दिया जाएगा. हालांकि कुछ विशेष पेपरों में यह सुविधा नहीं मिलेगी.

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कब भरें फॉर्म?

CA Foundation, Intermediate और Final परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 जुलाई 2026 से शुरू होगी. उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक ई-सर्विस वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की आखिरी तारीख 19 जुलाई 2026 तय की गई है. वहीं लेट फीस के साथ छात्र 22 जुलाई 2026 तक फॉर्म जमा कर सकेंगे. संस्थान ने छात्रों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले पूरा नोटिस ध्यान से पढ़ें और सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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