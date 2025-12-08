ICAI CA एडमिट कार्ड जनवरी 2026 जल्द icai.org पर होगा जारी, ऐसे चेक और डाउनलोड कर सकेंगे हॉल टिकट

ICAI CA Admit Card January 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) जनवरी 2026 सेशन की परीक्षा में शामिल होने के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. आईसीएआई जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर सीए जनवरी 2026 सत्र के एडमिट कार्ड जारी करेगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर हॉल टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन होगी परीक्षा

आईसीएआई सीए जनवरी 2026 सेशन की परीक्षाएं में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स शामिल हैं.

CA फाइनल एग्जाम डेट

ग्रुप I - 5, 7, और 9 जनवरी, 2026

ग्रुप II - 11, 13, और 16 जनवरी, 2026

CA इंटरमीडिएट एग्जाम डेट

ग्रुप I - 6, 8, और 10 जनवरी, 2026

ग्रुप II - 12, 15, और 17 जनवरी, 2026

CA फाउंडेशन एग्जाम डेट

सभी एग्जाम - 18, 20, 22, और 24 जनवरी, 2026

ICAI CA जनवरी 2026 महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन - 03 नवंबर से 16 नवंबर, 2025

विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट - 19 नवंबर, 2025

करेक्शन विंडो - 20 नवंबर से 22 नवंबर, 2025

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

ICAI CA जनवरी 2026 सेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके लिए स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, ICAI द्वारा CA परीक्षा का आयोजन भारत में योग्य और कुशल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) तैयार करने के लिए किया जाता है.

