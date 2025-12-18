ICAI Admit Card: CA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका

ICAI CA Admit Card Released: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. आइए जनवरी 2026 सत्र के लिए जारी हॉल टिकट को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.
ICAI CA Admit Card Released: भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (Institute of Chartered Accountants of India) यानी ICAI की ओर से जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली सीए इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और इसके लिए आवेदन कर चुके हैं वो परीक्षा में बैठने के लिए हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं.
साथ ही सीए परीक्षा की तारीखों के बारे में भी जान सकते हैं. आइए जानते हैं कि किस तारीख पर कौन से ग्रुप का एग्जाम होगा? इसके अलावा आईसीएआई सीए जनवरी 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका भी जान लेते हैं.
ICAI January 2026 Exam Dates
ICAI January 2026: हॉल टिकट कैसे करें डाउनलोड?
