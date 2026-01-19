Advertisement
ICAI CA Inter Exam 2026: इंटरमीडिएट ऑडिटिंग और एथिक्स एग्जाम की तारीख में बड़ा बदलाव, जानिए परीक्षा की नई डेट

ICAI CA Inter Exam 2026 Revised Schedule: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की इंटरमीडिएट (ग्रुप II) पेपर-5, ऑडिटिंग और एथिक्स एग्जाम की तारीख को पोस्टपोन कर दिया है.

Jan 19, 2026, 04:06 PM IST
ICAI CA Inter Exam 2026 Postponed: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की इंटरमीडिएट (ग्रुप II) पेपर-5, ऑडिटिंग और एथिक्स एग्जाम की तारीख में बड़ा बदलाव किया है. आईसीएआई ने परीक्षा की तारीख को पोस्टपोन कर दिया है. आईसीएआई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी कि इंटरमीडिएट (ग्रुप II) पेपर-5, ऑडिटिंग और एथिक्स की परीक्षा जो सोमवार, 19 जनवरी, 2026 को होनी थी, उसे स्थगित कर दिया गया है. 

अब इस दिन होगी परीक्षा 
आईसीएआई की ओर से अब सीए इंटरमीडिएट (ग्रुप II) पेपर-5, ऑडिटिंग और एथिक्स परीक्षा का आयोजन शनिवार, 31 जनवरी, 2026 को देश और विदेश के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. हालांकि, भले ही परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है, लेकिन समय और केंद्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसलिए 31 जनवरी को एग्जाम तय समय और केंद्र पर दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन जनवरी 2026 परीक्षा के शेष प्रश्न पत्र निर्धारित समय के अनुसार यानी 20, 22 और 24 जनवरी 2026 को आयोजित किए जाएंगे.

ऐसे चेक करें रिवाइज्ड शेड्यूल:
ICAI की ओर से जारी रिवाइज्ड शेड्यूल को चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Important Announcements' सेक्शन पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां 'Revised Schedule of Postponed Chartered Accountants Intermediate Examination, Paper – 5, Auditing and Ethics, Across India and Abroad' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • जहां आप रिवाइज्ड शेड्यूल को चेक कर सकते हैं. 

  • आप चाहें तो भविष्य के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल को डाउनलोड भी करके रख सकते हैं. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

रिवाइज्ड शेड्यूल डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

