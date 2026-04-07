CA छात्रों के लिए बड़ी खबर! ICAI ने खत्म किया साल में 3 बार परीक्षा का नियम; जानें अब कितने मिलेंगे मौके

ICAI CA final exam rules: चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने CA फाइनल परीक्षा के नियम में बदलाव किया है. अब ये परीक्षा साल में तीन बार नहीं होगी. इसे घटाकर साल में सिर्फ दो बार कर दिया गया है. ये नया नियम मई 2026 से लागू होगा. जनवरी 2026 की परीक्षा इस पुराने सिस्टम की आखिरी परीक्षा होगी. इसके बाद केवल मई और नवंबर में ही एग्जाम आयोजित किए जाएंगे.

पहले CA फाइनल की परीक्षा जनवरी, मई और सितंबर में होती थी. लेकिन अब जनवरी वाला सत्र पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा. ICAI काउंसिल ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है. इसका मतलब है कि मई 2026 से नया पैटर्न शुरू हो जाएगा. छात्रों को अब साल में केवल दो मौके मिलेंगे. इसलिए उन्हें अपनी तैयारी और समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा.

बदलाव के पीछे आखिर किसका हाथ?

इस बदलाव के पीछे छात्रों और शिक्षकों की राय को जरूरी माना गया है. कई छात्रों ने शिकायत की थी कि बार-बार परीक्षा होने से तैयारी का सही समय नहीं मिल पाता है. लगातार एग्जाम होने से मानसिक दबाव भी बढ़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए ICAI ने यह फैसला लिया है. अब छात्रों को पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिलेगा. वे अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं.

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लाखों छात्रों पर पड़ेगा असर

इस नए नियम का असर लाखों छात्रों पर पड़ेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि अब छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने का मौका मिलेगा. साथ ही वे अपनी आर्टिकलशिप और अन्य कामों के साथ बेहतर संतुलन बना सकेंगे. हालांकि, एग्जाम के मौके कम होने से यह भी जरूरी हो जाएगा कि छात्र हर प्रयास को गंभीरता से लेने का काम करें. एक मौका छूटने पर अगली परीक्षा के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा.

ICAI का यह फैसला प्रोफेशनल कोर्स को और बेहतर बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है. बाकी प्रोफेशनल परीक्षाओं की तरह अब सीए फाइनल भी साल में दो बार ही होगा. इससे परीक्षा प्रणाली में स्थिरता आएगी. साथ ही छात्रों को अपनी तैयारी की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी. कुल मिलाकर यह बदलाव छात्रों के लिए चुनौती है.

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