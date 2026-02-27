ICAI CA Final Result 2026: 1 मार्च को जारी होगा सीए फाइनल परीक्षा का रिजल्ट, ये है स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका

ICAI CA Final January Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से आयोजित किए जाने वाले जनवरी सत्र के CA फाइनल रिजल्ट 2026 की घोषणा जल्द हो सकती है. इसे जारी करने की डेट सामने आ चुकी है. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 1 मार्च 2026 को शाम तक आईसीएआई द्वारा सीए फाइनल परीक्षा का जनवरी सत्र का परिणाम शाम तक घोषित किया जा सकता है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर CA फाइनल परीक्षा रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

आईसीएआई की आधिकारिक सूचना में जानकारी दी गई है कि जनवरी में आयोजित किए गए सीए फाइनल परीक्षा का रिजल्ट 1 मार्च को शाम तक जारी किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं और यहां से सीए फाइनल रिजल्ट का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

ICAI CA Final Result 2026: कैसे डाउनलोड करें सीए फाइनल रिजल्ट?

सबसे पहले ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in/caresult पर जाएं. होमपेज पर ICAI CA Final Result या मेरिट लिस्ट का ऑप्शन शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार रिजल्ट चेक कर सकते हैं. हालांकि, इससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर सबमिट करना पड़ेगा. सीए फाइनल रिजल्ट चेक करने के अलावा इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.

कब हुई थी सीए फाइनल की परीक्षा?

देश भर में सीए फाइनल जनवरी 2026 की परीक्षाओं का आयोजन 5 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक किया गया. सीए ग्रुप 1 की परीक्षाएं 5, 7 और 9 जनवरी को हुईं. जबकि, ग्रुप 2 की परीक्षाएं 11 जनवरी, 13 जनवरी और 16 जनवरी को आयोजित की गईं. आमतौर पर परीक्षाएं पूरी होने के 45 से 55 दिनों में परिणामों का ऐलान किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ICAI CA फाइनल जनवरी 2026 के परिणाम से जुड़ी जरूरी डिटेल्स

उम्मीदवार का पूरा नाम

रोल नंबर और पंजीकरण नंबर

सब्जेक्ट वाइज प्राप्त अंक

पास या फेल स्टेटस

ग्रुप I और ग्रुप II दोनों के अंक

कुल प्राप्त अंक

सीए फाइनल रिजल्ट को देखने के अलावा उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड भी यहां से डाउनलोड कर सकता है. आप चाहें तो स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. 1 मार्च को शाम तक सीए फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- CUET PG City Intimation Slip 2026 OUT: जारी हुई सीयूईटी पीजी परीक्षा की सिटी स्लिप, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड