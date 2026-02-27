ICAI CA Final Result 2026: 1 मार्च को जारी होगा सीए फाइनल परीक्षा का रिजल्ट, ये है स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका

ICAI CA Final January Result 2026: जल्द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से जनवरी सत्र के CA फाइनल रिजल्ट 2026 की घोषणा की जा सकती है. आइए सीए फाइनल रिजल्ट को चेक करने और स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.
ICAI CA Final January Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से आयोजित किए जाने वाले जनवरी सत्र के CA फाइनल रिजल्ट 2026 की घोषणा जल्द हो सकती है. इसे जारी करने की डेट सामने आ चुकी है. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 1 मार्च 2026 को शाम तक आईसीएआई द्वारा सीए फाइनल परीक्षा का जनवरी सत्र का परिणाम शाम तक घोषित किया जा सकता है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर CA फाइनल परीक्षा रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.
आईसीएआई की आधिकारिक सूचना में जानकारी दी गई है कि जनवरी में आयोजित किए गए सीए फाइनल परीक्षा का रिजल्ट 1 मार्च को शाम तक जारी किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं और यहां से सीए फाइनल रिजल्ट का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
देश भर में सीए फाइनल जनवरी 2026 की परीक्षाओं का आयोजन 5 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक किया गया. सीए ग्रुप 1 की परीक्षाएं 5, 7 और 9 जनवरी को हुईं. जबकि, ग्रुप 2 की परीक्षाएं 11 जनवरी, 13 जनवरी और 16 जनवरी को आयोजित की गईं. आमतौर पर परीक्षाएं पूरी होने के 45 से 55 दिनों में परिणामों का ऐलान किया जाता है.
सीए फाइनल रिजल्ट को देखने के अलावा उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड भी यहां से डाउनलोड कर सकता है. आप चाहें तो स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. 1 मार्च को शाम तक सीए फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
