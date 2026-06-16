पिछले साल मई सत्र में राजन काबरा ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की थी, जबकि निशिथा बोथरा और मानव राकेश शाह क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे. राजन काबरा ने 600 में से 516 अंक 86 प्रतिशत प्राप्त किए थे. इस साल के उम्मीदवार भी अब उत्सुकता से 18 जून का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि इस बार मेरिट लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहता है और कितने छात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में योग्य घोषित किए जाते हैं.