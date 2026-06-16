द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि मई 2026 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फाइनल परीक्षा के रिजल्ट 18 जून 2026 को शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे. कैंडिडेट संस्थान के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाकर अपने परिणाम देख सकेंगे. इस घोषणा के साथ ही मेरिट लिस्ट और टॉपर्स के नामों का खुलासा होने की भी पूरी उम्मीद है.
जैसे ही रिजल्ट पोर्टल पर लाइव होंगे, कैंडिडेट को आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाना होगा और 'CA Final May 2026 Result' लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद वो अपना स्कोरकार्ड देखने और डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट को अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालना होगा. इसके बाद वो अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं. वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल पहले से तैयार रखें.
आईसीएआई ने स्पष्ट किया है कि जो कैंडिडेट एक ही बार में सभी पेपरों में कुल 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें 'डिस्टिंक्शन' के साथ सफल माना जाएगा. छात्रों के आधिकारिक पास सर्टिफिकेट पर इस उपलब्धि का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा. यह सम्मान उन छात्रों की कड़ी मेहनत और असाधारण प्रदर्शन की पहचान है जिन्होंने परीक्षा के उच्च मानकों को पार किया है.
संस्थान ने छात्रों को सख्त चेतावनी दी है कि वे केवल आधिकारिक आईसीएआई रिजल्ट पोर्टल पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया या किसी अन्य वेबसाइटों द्वारा दिए गए लिंक्स से बचें. यदि किसी छात्र को अपने स्कोरकार्ड में कोई विसंगति या त्रुटि नजर आती है, तो उन्हें तुरंत आईसीएआई के परीक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए . परीक्षा परिणामों में किसी भी त्रुटि या अनुचित आचरण के मामले में परिषद के पास परिणामों में संशोधन करने की शक्ति सुरक्षित है.
मई 2026 की ये परीक्षा विशेष रूप से जुरूरी थी क्योंकि आईसीएआई ने अपने पारंपरिक साल में दो बार परीक्षा लेने वाले कैलेंडर को फिर से लागू कर दिया है. अब से सीए फाइनल की परीक्षाएं केवल मई और नवंबर में आयोजित की जाएंगी, जनवरी के परीक्षा सत्र को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है. ये निर्णय छात्रों और शिक्षाविदों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लिया गया है, ताकि उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके और परीक्षा चक्र का दबाव कम हो.
पिछले साल मई सत्र में राजन काबरा ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की थी, जबकि निशिथा बोथरा और मानव राकेश शाह क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे. राजन काबरा ने 600 में से 516 अंक 86 प्रतिशत प्राप्त किए थे. इस साल के उम्मीदवार भी अब उत्सुकता से 18 जून का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि इस बार मेरिट लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहता है और कितने छात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में योग्य घोषित किए जाते हैं.
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