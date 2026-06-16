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ICAI CA Final Result 2026: 18 जून की शाम को जारी होंगे सीए फाइनल के नतीजे, caresults.icai.org पर ऐसे करें चेक

ICAI CA Final Result 2026: आईसीएआई (ICAI) 18 जून 2026 की शाम को सीए फाइनल मई परीक्षा का परिणाम जारी करेगा. कैंडिडेट इस वेबसाइट caresults.icai.org पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डाल कर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

Published: Jun 16, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:07 PM IST
ICAI CA Final Result 2026: 18 जून की शाम को जारी होंगे सीए फाइनल के नतीजे, caresults.icai.org पर ऐसे करें चेक

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