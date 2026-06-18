ICAI CA Final Result 2026 OUT: देश भर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) फाइनल परीक्षा मई 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से CA फाइनल मई परीक्षा परिणाम 2026 जारी कर दिया गया है. ICAI की ओर से पहले ही आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी गई थी कि सीए मई 2026 फाइनल परीक्षा का रिजल्ट 18 जून 2026 को जारी किया जाएगा. शाम तक परिणाम के घोषणा होने की उम्मीद थी. हालांकि, पहले ही ICAI ने अपने आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर फाइनल परीक्षा मई 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं.