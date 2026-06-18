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CA Final Result 2026 OUT: सीए फाइनल का रिजल्ट जारी, पटियाला के नूर सिंगला ने 83.17% अंकों के साथ किया टॉप

ICAI CA Final Result 2026 OUT: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) फाइनल परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट icai.org और icaiexam.icai.org पर रिजल्ट चेक करने के साथ मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 18, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:49 PM IST
CA Final Result 2026 OUT: सीए फाइनल का रिजल्ट जारी, पटियाला के नूर सिंगला ने 83.17% अंकों के साथ किया टॉप
Image Credit: ICAI CA Final Result 2026 OUT

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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