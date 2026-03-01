Advertisement
खत्म हुआ इंतजार, आ गया रिजल्ट! ICAI ने जारी किए सीए फाइनल जनवरी 2026 के नतीजे; यहां देखें अपना स्कोरकार्ड

ICAI CA final result jan 2026: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जनवरी 2026 सत्र की सीए फाइनल परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रोल नंबर डालकर देख सकते हैं. रिजल्ट के साथ ही संस्थान इस बार का पास प्रतिशत और मेरिट लिस्ट भी साझा करेगा.

 

Mar 01, 2026
ICAI CA final result jan 2026: चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की आखिरी सीढ़ी चढ़ रहे हजारों छात्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है. द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जनवरी 2026 में आयोजित हुई सीए फाइनल परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है. देशभर के 458 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में हुई इस कड़ी परीक्षा के बाद से ही छात्र अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बेताब थे.

इस बार का परिणाम न केवल हजारों छात्रों के करियर की दिशा तय करेगा, बल्कि ये भी साफ करेगा कि क्या इस साल का पासिंग परसेंटेज पिछले सितंबर सत्र के 16.23% के आंकड़े को पार कर पाएगा. रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार रखें, क्योंकि आधिकारिक पोर्टल पर ट्रैफिक का भारी दबाव देखा जा रहा है. आइए, इस खबर में रिजल्ट चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीके को डिटेल से समझते हैं.

कैसे देखें रिजल्ट?

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट  icai.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद होम पेज पर दिख रहे सीए फाइनल रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा. साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड भी भरना होगा. सभी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट खुल जाएगा. छात्र चाहें तो अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. या आगे के लिए उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं. ऑनलाइन रिजल्ट में विषयों के अंक दिखेंगे. ग्रुप के मुताबिक प्रदर्शन भी लिखा होगा. पास या फेल की स्थिति भी साफ दिखाई देगी.

रिजल्ट के साथ संस्थान की ओर से पासिंग परसेंटेज और मेरिट लिस्ट भी जारी की जा सकती है. पिछली बार सितंबर 2025 की सीए फाइनल परीक्षा में कुल पासिंग परसेंटेज 16.23 प्रतिशत रहा था. उसी सत्र में सीए इंटरमीडिएट ग्रुप एक का पास प्रतिशत 9.43 प्रतिशत रहा था. वहीं ग्रुप दो का रिजल्ट बेहतर रहा था. ग्रुप दो में 27.14 प्रतिशत छात्र पास हुए थे. सीए फाइनल सितंबर 2025 में मुकुंद अग्रवाल ने पहला स्थान हासिल किया था. उनका स्कोर 83.33 प्रतिशत रहा था. दूसरे स्थान पर तेजस मुंदड़ा रहे थे. तीसरे स्थान पर बकुल गुप्ता रहे थे.

कितने उम्मीदवारों ने लिया था भाग?

सितंबर 2025 में हुई सीए फाइनल परीक्षा में अलग-अलग ग्रुप में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया था. ग्रुप एक में कुल 51,955 उम्मीदवार शामिल हुए थे. ग्रुप दो में 32,273 छात्रों ने परीक्षा दी थी. वहीं दोनों ग्रुप एक साथ देने वाले छात्रों की संख्या 16,800 रही थी. इस तरह कुल 81,852 छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी. यह परीक्षा देशभर के 458 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही नजर रखें. किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें.

