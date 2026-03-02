ICAI CA Final Result 2026: पहली रैंक के साथ एक छात्रा बनी टॉपर... कौन हैं टॉप करने वाले 3 स्टूडेंट्स?

ICAI CA Final Result Toppers List 2026: दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने 1 मार्च, रविवार को सीए फाइनल जनवरी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया था. ICAI ने अपने आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर सीए फाइनल रिजल्ट की घोषणा की गई है. इस परीक्षा को सितंबर में आयोजित की जाने वाली सीए परीक्षा से ज्यादा मुश्किल बताया जा रहा है. रिजल्ट की घोषणा के बाद कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सितंबर 2025 की तुलना में जनवरी 2026 को आयोजित सीए फाइनल परीक्षा ज्यादा कठिन थी.

सितंबर 2025 की परीक्षा में 32273 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 8151 उम्मीदवार पास हुए थे. उम्मीदवारों के अनुसार पिछली बार की तुलना में पास करने वाले उम्मीदवार कम रहे और ग्रुप 2 पेपर में 38169 उम्मीदवारों में से सिर्फ 3726 उम्मीदवार ही पास हो पाए. ऑल इंडिया टॉप रैंकिंग की लिस्ट में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाली एक छात्रा रही बाकी तीन अन्य छात्र रहे जो टॉप 3 की लिस्ट में शामिल हुए हैं.

CA टॉपर कौन है?

आईसीएआई सीए जनवरी फाइनल परीक्षा में हरियाणा की बेटी दीक्षा गोयल ने टॉप रैंक हासिल की. सीए फाइनल जनवरी 2026 टॉपर में ऑल इंडिया रैंकिंग 1 के साथ दीक्षा गोयल ने टॉप किया. कुल 486 अंक प्राप्त किए. पेपर वाइज मार्क्स की बात करें तो दीक्षा गोयल ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 83 अंक, एडवांस्ड फाइनेंशिय मैनेजमेंट में 92 अंक, एडवांस्ड ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स में 72 अंक, डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में 95 अंक इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में 79 अंक और इंटिग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस में 65 अंक हासिल किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सीए फाइनल में टॉप 3 रैंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स कौन?

ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करने वाली दीक्षा गोयल रही. उनके अलावा तीन अन्य स्टूडेंट्स भी रहे जिनका नाम सीए टॉपर्स में शामिल है. CA Topper ऑल इंडिया रैंकिंग 2 हासिल करने वाले अनिरुद्ध गर्ग रहे जो पोंटा साहिब के रहने वाले हैं. अनिरुद्ध गर्ग ने कुल 451 अंक के साथ टॉप किया है. जबकि, सीए टॉपर में ऑल इंडिया रैंक 3 पर रहने वाले दो स्टूडेंट्स हैं. एक दिल्ली के रहने वाले ऋषभ जैन और दूसरे सोनीपत के रहने वाले ध्रुव डेंबला है. दोनों ने सीए फाइनल में 451 अंक प्राप्त किए हैं.

इस तरह कुल मिलाकर 4 स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 3 रैंकिंग में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं. अधिक जानकारी या अन्य पास होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट देखने के लिए ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- खत्म हुआ इंतजार, आ गया रिजल्ट! ICAI ने जारी किए सीए फाइनल जनवरी 2026 के नतीजे; यहां देखें अपना स्कोरकार्ड