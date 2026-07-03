/ICAI CA Foundation May 2026 Toppers List: साक्षी जैन ने 371 अंकों के साथ किया टॉप, यहां देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर 2025 में आयोजित की गई CA फाउंडेशन परीक्षा कुल 14609 उम्मीदवार पास हुए थे जिनमें 8046 पुरुष उम्मीदवार और 6563 महिला उम्मीदवार पास हुई थीं. पिछली बार टॉप रैंक हासिल करने वाली छात्रा एल राजलक्ष्मी के अंक 360 आए थे. जबकि, मई परीक्षा की टॉपर साक्षी ने 371 अंक से टॉप रैंक हासिल किया है. सितंबर परीक्षा 2025 में प्रेम अग्रवाल के 354 अंक और नील राजेश शाह के 353 अंक आए थे. इस बार मई परीक्षा 2026 में दूसरे स्थान पर अयानब्बास अजनाई (367 अंक) और तीसरे स्थान पर राधा उन्मेश मुले ने 365 अंक हासिल किए हैं.