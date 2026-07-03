/ICAI CA Foundation May 2026 Toppers List: साक्षी जैन ने 371 अंकों के साथ किया टॉप, यहां देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

ICAI CA Foundation May 2026 Toppers List: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है. इस साल 46798 पुरुष उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए जिनमें से 9769 पास हुए हैं और पुरुष उम्मीदवारों का पास प्रतिशत 20.88% रहा है. जबकि, कुल 43419 महिला उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुई थीं जिनमें 8355 महिला उम्मीदवार पास हुईं और उनका पास प्रतिशत 19.24% है.
कुल मिलाकर कहें तो CA फाउंडेशन परीक्षा में शामिल कुल 90217 उम्मीदवारों में से 18,124 उम्मीदवार पास हुए हैं. इस बार का पासिंग प्रतिशत 20.09% रहा है. ICAI ने सीए फाउंडेशन के नतीजों की घोषणा करने के साथ टॉपर्स की सूची भी जारी कर दी है. इस परीक्षा में साक्षी जैन ने 400 में से 371 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 प्राप्त की है.
|रैंक
|राज्य/ शहर
|नाम
|अंक
|प्रतिशत
|1
|नासिक
|साक्षी जैन
|371 अंक
|92.75%
|2
|महाराष्ट्र के चंद्रपुर
|अयानब्बास अजनाई
|367 अंक
|91.75%
|3
|पुणे
|राधा उन्मेश मुले
|365 अंक
|91.25%
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जाएं.
होमपेज पर ‘Important Announcements’ सेक्शन में जाएं.
यहां पर CA फाउंडेशन रिजल्ट लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करके सबमिट करें.
इसके बाद CA फाउंडेशन मई 2026 रिजल्ट शो हो जाएगा.
यहां से आप अपना स्कोरकार्ड देखने के अलावा डाउनलोड भी कर सकते हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर 2025 में आयोजित की गई CA फाउंडेशन परीक्षा कुल 14609 उम्मीदवार पास हुए थे जिनमें 8046 पुरुष उम्मीदवार और 6563 महिला उम्मीदवार पास हुई थीं. पिछली बार टॉप रैंक हासिल करने वाली छात्रा एल राजलक्ष्मी के अंक 360 आए थे. जबकि, मई परीक्षा की टॉपर साक्षी ने 371 अंक से टॉप रैंक हासिल किया है. सितंबर परीक्षा 2025 में प्रेम अग्रवाल के 354 अंक और नील राजेश शाह के 353 अंक आए थे. इस बार मई परीक्षा 2026 में दूसरे स्थान पर अयानब्बास अजनाई (367 अंक) और तीसरे स्थान पर राधा उन्मेश मुले ने 365 अंक हासिल किए हैं.