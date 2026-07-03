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ICAI CA Foundation May 2026 Toppers List: साक्षी जैन ने 371 अंकों के साथ किया टॉप, यहां देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

ICAI CA Foundation May 2026 Toppers List: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाउंडेशन मई परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऑल इंडिया रैंकिंग 1 के साथ टॉप करने वाली छात्रा साक्षी जैन है जिन्होंने 371 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है, आइए टॉपर्स की पूरी लिस्ट देखते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 03, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:16 PM IST
ICAI CA Foundation May 2026 Toppers List: साक्षी जैन ने 371 अंकों के साथ किया टॉप, यहां देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट
Image Credit: ICAI CA Foundation May 2026 Toppers ListSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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