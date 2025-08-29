ICAI CA Foundation Admit Card 2025: आईसीएआई सीए फाउंडेशन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

ICAI CA Foundation Admit Card 2025 OUT: आईसीएआई सीए फाउंडेशन परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फाउंडेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जिसका आयोजन सितंबर में होना है. ऐसे में एडमिट कार्ज डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

आईसीएआई सीए फाउंडेशन की परीक्षा 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन पेन-पेपर मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार याद से परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड ले जाएं, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसी के साथ परीक्षा से पहले ही केंद्र के लोकेशन की जानकारी निकाल लें. इसके साथ ही एग्जाम के दिन समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की कोशिश करें.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

आईसीएआई सीए फाउंडेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद Admit Card Foundation Exam SEPTEMBER 2025 लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा, उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

फिर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

