ICAI CA Foundation Admit Card 2025: आईसीएआई सीए फाउंडेशन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
Advertisement
trendingNow12901767
Hindi Newsशिक्षा

ICAI CA Foundation Admit Card 2025: आईसीएआई सीए फाउंडेशन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

ICAI CA Foundation Admit Card 2025 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर में आयोजित होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फाउंडेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ICAI CA Foundation Admit Card 2025: आईसीएआई सीए फाउंडेशन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

ICAI CA Foundation Admit Card 2025 OUT: आईसीएआई सीए फाउंडेशन परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फाउंडेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जिसका आयोजन सितंबर में होना है. ऐसे में एडमिट कार्ज डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. 

इस दिन होगी परीक्षा 
आईसीएआई सीए फाउंडेशन की परीक्षा 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन पेन-पेपर मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार याद से परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड ले जाएं, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसी के साथ परीक्षा से पहले ही केंद्र के लोकेशन की जानकारी निकाल लें. इसके साथ ही एग्जाम के दिन समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की कोशिश करें. 

Lab Technician: डॉक्टर या नर्स नहीं, मेडिकल फील्ड में ये है लाखों रुपये की नौकरी! 

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
आईसीएआई सीए फाउंडेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट  eservices.icai.org पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद Admit Card Foundation Exam SEPTEMBER 2025 लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें. 

  • एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा, उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • फिर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

NHPC में कई पदों पर निकली सरकारी भर्ती, 1.40 लाख तक सैलरी; जानें आवेदन प्रोसेस

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

ICAI CA Foundation Admit Card 2025

Trending news

'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
;