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CA इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 जारी, सिर्फ 8.47% छात्र ही दोनों ग्रुप में हुए पास, जानें किस ग्रुप का रहा सबसे बेहतर प्रदर्शन

ICAI ने CA इंटरमीडिएट मई 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. ग्रुप-1 में 10.25%, ग्रुप-2 में 16.11% और दोनों ग्रुप में 8.47% छात्र सफल हुए हैं. जानें पास प्रतिशत, रिजल्ट चेक करने का तरीका और आगे की प्रक्रिया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 24, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:59 AM IST
CA इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 जारी, सिर्फ 8.47% छात्र ही दोनों ग्रुप में हुए पास, जानें किस ग्रुप का रहा सबसे बेहतर प्रदर्शन

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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