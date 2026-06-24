इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने मई 2026 में आयोजित CA इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्रों के बीच उत्साह और उत्सुकता का माहौल देखने को मिला. ICAI ने सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है और जो छात्र इस बार सफल नहीं हो सके हैं, उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं.
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने मई 2026 में आयोजित CA इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्रों के बीच उत्साह और उत्सुकता का माहौल देखने को मिला. ICAI ने सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है और जो छात्र इस बार सफल नहीं हो सके हैं, उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं.
जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रुप-1 में कुल 91,237 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. इनमें से 9,350 छात्र परीक्षा पास करने में सफल रहे. इस प्रकार ग्रुप-1 का कुल पास प्रतिशत 10.25 प्रतिशत दर्ज किया गया है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि परीक्षा का स्तर काफी चुनौतीपूर्ण रहा और सीमित संख्या में ही छात्र सफलता हासिल कर सके.
ग्रुप-2 का प्रदर्शन सभी श्रेणियों में सबसे बेहतर रहा है. इस ग्रुप में 64,381 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 10,372 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए. इसके साथ ही ग्रुप-2 का पास प्रतिशत 16.11 प्रतिशत रहा, जो सभी समूहों में सबसे अधिक है. इससे स्पष्ट है कि इस बार ग्रुप-2 में छात्रों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा.
जो छात्र दोनों ग्रुप की परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके लिए परिणाम अपेक्षाकृत कठिन रहा. कुल 33,304 उम्मीदवारों ने दोनों ग्रुप की परीक्षा दी थी, लेकिन केवल 2,820 छात्र ही दोनों ग्रुप एक साथ पास कर सके. इस श्रेणी का पास प्रतिशत मात्र 8.47 प्रतिशत रहा. यह आंकड़ा CA परीक्षा की कठिनाई और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है.
ICAI ने बताया है कि ऑल इंडिया रैंक (AIR) हासिल करने वाले टॉपर्स के नाम और उनके अंक जल्द ही जारी किए जाएंगे. संस्थान की ओर से विस्तृत मेरिट सूची और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि किसी भी नए अपडेट से चूक न जाएं.
CA इंटरमीडिएट रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
वहां 'CA Intermediate Result May 2026' लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर और आवश्यक होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर या PIN दर्ज करें.
सबमिट बटन दबाते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
छात्र अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य की जरूरतों के लिए उसका प्रिंटआउट भी सुरक्षित रख सकते हैं.