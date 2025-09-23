ICAI CA Exam 2026 Date Sheet: सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

ICAI CA January Exam 2025 Date Sheet: आईसीएआई सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन परीक्षा की डेटशीट मंगलवार को जारी कर दी गई है. खबर में चेक करें पूरा शेड्यूल..
Trending Photos
ICAI CA January Exam 2026 Date Sheet Out: आईसीएआई (ICAI) ने मंगलवार को सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन (ICAI CA Final Inter and Foundation Exam) की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं. ये परीक्षा पांच जनवरी 2026 से शुरू हो रही है. कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा शेड्यूल चेक सकते हैं. परीक्षा का समय और अन्य तमाम जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें. नीचे पीडीएफ की डायरेक्ट लिंक दी गई है.
सीए फाउंडेशन कोर्स
फाउंडेशन कोर्स परीक्षा 18, 20, 22 और 24 जनवरी, 2025 को आयोजित की जाएगी.
15 से 20 साल के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का मौका; स्टाइपेंड 30,000 रुपये तक! जानें कौन कर सकता अप्लाई?
सीए इंटरमीडिएट परीक्षा
ग्रुप 1 के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा 6, 8 और 10 जनवरी, 2025 को होगी. वहीं, ग्रुप 2 के लिए 12, 15 और 17 जनवरी, 2025 को परीक्षा आयोजित की जाएगी.
सीए फाइनल परीक्षा
ग्रुप 1 के लिए फाइनल परीक्षा 5, 7 और 9 जनवरी, 2025 को होगी. वहीं, ग्रुप 2 के लिए 11, 13 और 16 जनवरी, 2025 को परीक्षा आयोजित की जाएगी.
B.Tech-M.Tech वालों के लिए इसरो में निकली वैकेंसी, सैलरी ₹1,77,500 तक! जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन?
ICAI CA जनवरी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेश की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होगी. वहीं, आवेदन करने की लास्ट डेट 16 नवंबर, 2025 है. लेट फीस के साथ ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 19 नवंबर, 2025 है. इसके अलावा फॉर्म में करेंक्शन के लिए विंडो 20 नवंबर से 22 नवंबर 2025 तक खोले जाएंगे.
बता दें, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को आंसर देने के लिए अंग्रेजी और हिंदी माध्यम चुनने की अनुमति होगी. छात्र संबंधित जानकारी के लिए https://eservices.icai.org. विजिट कर सकते हैं.