ICAI CA मई 2026 एग्जाम डेट आउट, यहां चेक करें फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल

ICAI CA May Exam Dates 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने मई 2026 सत्र के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और एग्जाम डेट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org पर जाकर सीए मई 2026 परीक्षा शेड्यूल चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

ICAI CA मई 2026 एग्जाम शेड्यूल

ICAI की ओर से मई 2026 सेशन के लिए सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं का आयोजन 02 मई से 20 मई, 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

CA फाइनल (ग्रुप-1) : 2, 4 और 6 मई, 2026

CA फाइनल (ग्रुप-2) : 8, 10 और 12 मई, 2026

CA इंटरमीडिएट (ग्रुप-1) : 3, 5 और 7 मई, 2026

CA इंटरमीडिएट (ग्रुप-2) : 9, 11 और 13 मई, 2026

CA फाउंडेशन सभी पेपर : 14, 16, 18 और 20 मई, 2026

इंपॉर्टेंट डेट्स

ऑनलाइन एग्जाम आवेदन फॉर्म जमा करने की शुरू प्रक्रिया - 03 मार्च, 2026 (मंगलवार)

ऑनलाइन एग्जाम आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि (बिना विलंब शुल्क) - 16 मार्च, 2026 (सोमवार)

ऑनलाइन एग्जाम आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि (विलंब शुल्क 600 रुपये के साथ) - 19 मार्च, 2026 (गुरुवार)

परीक्षा शहर/माध्यम में बदलाव करने के लिए सुधार विंडो - 20 मार्च, 2026 (शुक्रवार) से 22 मार्च, 2026 (रविवार)

