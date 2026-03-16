ICAI का 'फाइनल अल्टीमेटम'! फाउंडेशन, इंटर और फाइनल परीक्षा के लिए आवेदन का आखिरी मौका; चूके तो बढ़ जाएगा जेब पर बोझ

icai ca may 2026 registration: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) आज यानी 16 मार्च 2026 को मई सत्र के लिए सीए परीक्षा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर रहा है. उम्मीदवार जो मई 2026 में सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर समय रहते आवेदन करें. रजिस्ट्रेशन की अंतिम समय सीमा रात 11:59 बजे तक है.

यदि कोई उम्मीदवार आवेदन आज तक नहीं करता, तो वह 17 से 19 मार्च 2026 के बीच लेट फीस के साथ आवेदन कर सकता है. लेट फीस 600 रुपये या अंतरराष्ट्रीय उम्मीदवारों के लिए 10 डॉलर है. इसलिए उम्मीदवारों के लिए आज ही आवेदन पूरा करना सबसे सुरक्षित ऑप्शन है ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके.

2 मई से शुरू होगी परीक्षा

मई 2026 सत्र की परीक्षाएं 2 मई से 20 मई 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी. फाइनल ग्रुप 1 की परीक्षा 2 से 6 मई तक और ग्रुप 2 की परीक्षा 8 से 12 मई तक होगी. इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की परीक्षा 3 से 7 मई और ग्रुप 2 की परीक्षा 9 से 13 मई तक होगी. फाउंडेशन परीक्षा 14 से 20 मई 2026 तक आयोजित होगी.

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आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां सीए मई 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद सभी जरूरी डिटेल भरने होंगे.

20 से 22 मार्च के बीच खुलेगी सुधार विंडो

इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन पत्र को पूरा करना होगा और शुल्क जमा करना होगा. फीस जमा करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करना होगा और साथ ही उसका प्रिंट आउट या रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए. यह सुनिश्चित करता है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से सफल रही है. यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा शहर या माध्यम में बदलाव करना है, तो इसके लिए सुधार विंडो 20 से 22 मार्च 2026 के बीच उपलब्ध होगी. इस दौरान उम्मीदवार पहले से भरे हुए आवेदन पत्र में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं.

मई 2026 सत्र के लिए आज ही आवेदन करना जरूरी है. बिना लेट फीस के आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च है और लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 19 मार्च है. सुधार विंडो 20 से 22 मार्च तक उपलब्ध होगी. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी या अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके.

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