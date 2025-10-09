ICAI CA September 2025 Result: कब तक जारी होगा फाउंडेशन, इंटर और फाइनल परीक्षा का रिजल्ट? यहां जानें संभावित डेट और पासिंग क्राइटेरिया

ICAI CA September 2025 Result: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से CA सितंबर 2025 परीक्षा रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है. चार्टर्ड एकाउंटेंसी समुदाय के सदस्यों और अलग-अलग विश्वसनीय स्रोतों की ओर से जानकारी दी गई है कि नवंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. हालांकि, संस्थान की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने सितंबर 2025 में हुए CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल परीक्षा दी है वो रिजल्ट को घोषणा के बाद ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे.

क्या है CA सितंबर 2025 परीक्षा रिजल्ट की तारीख?

नवंबर के पहले सप्ताह में है CA सितंबर 2025 परीक्षा रिजल्ट की घोषणा हो सकती है. सूत्रों की मानें तो 6 नवंबर 205 को रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा. आधिकारिक वेबसाइट- icai.org पर CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल परीक्षा के उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इसके लिए रोल नंबर का इस्तेमाल करना होगा. रिजल्ट के घोषणा के बाद पास प्रतिशत और मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कितना है पासिंग क्राइटेरिया?

सीए फाउंडेशन: प्रति पेपर 40% और कुल 55% पासिंग मार्क्स है.

सीए इंटरमीडिएट: प्रति पेपर 40% और कुल 50% पासिंग मार्क्स है.

कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

रिजल्ट के ऐलान के बाद icai.org वेबसाइट पर जाएं. यहां ‘CA Sept Result 2025’ पर क्लिक करें. लिंक के माध्यम से दूसरा पेज ओपन होगा. रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर एंटर करने के बाद सबमिट करें. स्क्रीन पर स्कोरकार्ड शो होगा जिसे डाउनलोड कर सकते हैं.

सितंबर में किन तारीखों में हुए एग्जाम?

3 से 14 सितंबर 2025 तक सीए फाइनल परीक्षाएं आयोजित की गई थी. 4 से 15 सितंबर 2025 तक सीए इंटर परीक्षाएं आयोजित की गई थी. 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 तक सीए फाउंडेशन परीक्षाएं थी. ICAI CA फाउंडेशन, इंटर और फाइनल सितंबर 2025 परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवार आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहां से लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट हासिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Nobel Prize Winners GK Quiz: सबसे पहले कब और किसे मिला था नोबेल पुरस्कार? क्या जानते हैं दो बार Award जीतने वाले विजेताओं के नाम