ICAI CA September Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा आज चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) सितंबर 2025 की परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर जारी किए जाएंगे.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 03, 2025, 11:34 AM IST
ICAI CA Result September 2025: लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म! थोड़ी देर में जारी होगा सीए रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से ऐसे करें चेक

ICAI CA September Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) सितंबर 2025 की परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है. आईसीएआई द्वारा आज यानी 03 नवंबर, 2025 को सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन तीनों सीए कोर्स के रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर जारी कर दिए जाएंगे. ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार उसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और पासवर्ड की मदद से चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. 

इस दिन हुए थे एग्जाम
आईसीएआई सीए सितंबर 2025 परीक्षा का आयोजन कोर्स अनुसार अलग-अलग डेट्स को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. सीए फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 को किया गया था. सीए इंटरमीडिएट ग्रुप-1 की परीक्षा का आयोजन 4, 7 और 9 सितंबर, 2025 को और ग्रुप-2 की परीक्षा का आयोजन 11, 13 और 15 सितंबर, 2025 को किया गया था. वहीं, सीए फाइनल ग्रुप-1 की परीक्षा का आयोजन 3, 6 और 8 सितंबर, 2025 और ग्रुप-2 की परीक्षा का आयोजम 10, 12 और 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी.

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट 
आईसीएआई सीए सितंबर 2025 परीक्षा के परिणाम को चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icai.org या icai.nic.in जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें. 

  • फिर आपका परिणाम स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • उसे करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • लास्ट में रिजल्ट का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, आईसीएआई द्वारा सीए सितंबर 2025 के परिक्षा का परिणाम जारी करने की पुष्टि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर किया गया. जिसके मुताबिक, आईसीएआई सीए सितंबर 2025 का परिणाम कोर्स अनुसार अलग-अलग समय पर जारी किए जाएंगे. 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

