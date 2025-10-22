ICAI CA September Result 2025: नवंबर के पहले सप्ताह में जारी होगा सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन रिजल्ट! ये है चेक करने का तरीका

ICAI CA Foundation Intermediate September Result 2025: सबसे कठिन प्रोफेशनल एग्जाम में से एक सीए परीक्षा है. इसके अलग-अलग ग्रुप में एग्जाम होते हैं. अगर आप उन उम्मीदवारों में से हैं जिन्होंने सितंबर 2025 में सीए फाइनल, इंटर और सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही नतीजे को चेक कर सकते हैं. खबरों की मानें तो आईसीएआई द्वारा सीए फाइनल, इंटर और सीए फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है. आप ऑनलाइन तरीके को अपनाकर परिणाम चेक कर सकते हैं.

घर बैठे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

ICAI द्वारा आधिकारिक वेबसाइट- icai.org पर रिजल्ट को जारी किया जाएगा. चाहें तो सीए फाइनल, इंटर और सीए फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट icai.nic.in पर जारी किया जाएगा. आप नतीजे को चेक करने के साथ स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का तरीका बताते हैं.

CA Exam 2025 Result: ऐसे चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं. होम पेज पर सीए फाइनल सितंबर रिजल्ट 2025 रिजल्ट का लिंक शो होगा. यहां अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने के बाद सबमिट बटन दबाएं. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां पर स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का तरीका भी दिखेगा.

फेल होने पर क्या करें?

अगर सीए फाइनल सितंबर रिजल्ट में पासिंग मार्क्स न आएं तो एक बार फिर कोशिश करें और इसके लिए जनवरी सेशन एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं. जनवरी 2026 सेशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर से 16 नवंबर तक जारी रहेगी. 19 नवंबर 2025 तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं.

कब होंगे ICAI CA January 2026 Exams?

5, 7 और 9 जनवरी 2026 को सीए फाइनल कोर्स ग्रुप 1 की परीक्षा होगी.

ग्रुप 2 के एग्जाम 11, 13, 16 जनवरी 2026 को आयोजित होंगे.

सीए इंटरमीडिएट कोर्स एग्जाम ग्रुप-I की परीक्षा परीक्षा 6, 8 और 10 जनवरी 2026 को होगी.

इंटरमीडिएट ग्रुप- II परीक्षा 12, 15 और 16 जनवरी 2026 को आयोजित होगी.

फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन को 18, 20, 22 और 24 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा .

