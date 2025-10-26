Advertisement
trendingNow12975867
Hindi Newsशिक्षा

ICAI CA September Result 2025: आईसीएआई सीए परीक्षा रिजल्ट कब जारी होगा? जानें चेक करने का प्रोसेस

ICAI CA September Result 2025: आईसीएआई सीए सितंबर 2025 रिजल्ट का इंतजार कब जारी होगा. इस सवाल के जवाब का कई सारे कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं. खबर में पढ़ें रिजल्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 26, 2025, 12:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ICAI CA September Result 2025: आईसीएआई सीए परीक्षा रिजल्ट कब जारी होगा? जानें चेक करने का प्रोसेस

ICAI CA September Result 2025: इस वक्त तमाम कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) सीए सितंबर 2025 परीक्षा के नतीजों का इंतजार है. ऐसे में रिजल्ट का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते में नतीजे जारी किए जा सकते हैं. हालांकि, रिजल्ट को लेकर अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है. ऐसे में अगर आप इस परीक्षा में शामिल हुए थे, तो समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करते रहें.  

कब हुई थी परीक्षा?
फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षा के नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट  icai.org पर जारी किया जाएगा. बता दें, ग्रुप 1 के फाइनल कोर्स की परीक्षाएं 3, 6 और 8 सितंबर 2025 को हुई थीं. वहीं ग्रुप 2 की परीक्षा 10, 12 और 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थीं. इसके अलावा ग्रुप 1 और 2 के इंटरमीडिएट कोर्स की परीक्षाएं 4, 7 और 9 सितंबर 2025 को और ग्रुप 2 के लिए 11, 13 और 15 सितंबर, 2025 को आयोजित की गईं. फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 को हुई थी. 

हाई पैकेज सैलरी वाली चाहिए नौकरी? 12वीं के बाद करें कंप्यूटर के टॉप कोर्स, फटाफट मिल जाएगी जॉब!

Add Zee News as a Preferred Source

ICAI CA September Result 2025 कैसे चेक कर सकते हैं?

  • परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर आपको CA सितंबर 2025 रिजल्ट चेक करने की एक्टिव लिंक मिल जाएगी. 

  • यहां आपको लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स सबमिट करनी होगी. 

  • ऐसा करते ही आपके सामने स्क्रीन पर रिजल्ट खुल जाएगा. 

  • आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट जरूर निकाल लें. 

दो बच्चों की मां ने रचा इतिहास! एक फोटो ने बदल दी किस्मत; बिना कोचिंग PCS में हासिल की 12वीं रैंक

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

ICAI CA September Result 2025

Trending news

गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
Guru Teg Bahadur Ji Shaheedi Diwas
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
debt
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ 'फतवा', अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती?
shadab zakati
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ 'फतवा', अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती?
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
maharastra doctor suicide
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
Sir
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
DNA
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
conversion
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा