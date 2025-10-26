ICAI CA September Result 2025: आईसीएआई सीए परीक्षा रिजल्ट कब जारी होगा? जानें चेक करने का प्रोसेस

ICAI CA September Result 2025: इस वक्त तमाम कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) सीए सितंबर 2025 परीक्षा के नतीजों का इंतजार है. ऐसे में रिजल्ट का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते में नतीजे जारी किए जा सकते हैं. हालांकि, रिजल्ट को लेकर अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है. ऐसे में अगर आप इस परीक्षा में शामिल हुए थे, तो समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करते रहें.

कब हुई थी परीक्षा?

फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षा के नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जारी किया जाएगा. बता दें, ग्रुप 1 के फाइनल कोर्स की परीक्षाएं 3, 6 और 8 सितंबर 2025 को हुई थीं. वहीं ग्रुप 2 की परीक्षा 10, 12 और 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थीं. इसके अलावा ग्रुप 1 और 2 के इंटरमीडिएट कोर्स की परीक्षाएं 4, 7 और 9 सितंबर 2025 को और ग्रुप 2 के लिए 11, 13 और 15 सितंबर, 2025 को आयोजित की गईं. फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 को हुई थी.

हाई पैकेज सैलरी वाली चाहिए नौकरी? 12वीं के बाद करें कंप्यूटर के टॉप कोर्स, फटाफट मिल जाएगी जॉब!

Add Zee News as a Preferred Source

ICAI CA September Result 2025 कैसे चेक कर सकते हैं?

परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर आपको CA सितंबर 2025 रिजल्ट चेक करने की एक्टिव लिंक मिल जाएगी.

यहां आपको लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स सबमिट करनी होगी.

ऐसा करते ही आपके सामने स्क्रीन पर रिजल्ट खुल जाएगा.

आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

दो बच्चों की मां ने रचा इतिहास! एक फोटो ने बदल दी किस्मत; बिना कोचिंग PCS में हासिल की 12वीं रैंक