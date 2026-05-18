CA Syllabus में बड़ा बदलाव! 'नंबर क्रंचर' नहीं, अब 'Tech-Savvy' बनेंगे CA! जानिए ICAI का नया मास्टर प्लान

ICAI CA New Syllabus: भारत में हर साल लाखों छात्र सीए बनने की तैयारी करते हैं. 12वीं के बाद कई छात्रों का मकसद चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने का होता है. इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसमें कुछ ही छात्र सफल हो पाते हैं. हालांकि, अब सीए बनने के लिए सिर्फ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग तक ही छात्रों की पढ़ाई सीमित नहीं रहेगी बल्कि नए कोर्स में होने जा रहे बदलावों को अपनाना पड़ेगा. मॉर्डन और टेक्नोलॉजी युग में पढ़ने का तरीका बदल जाएगा. ICAI के मास्टरप्लान में AI अपनी जगह बना रहा है. आइए जानते हैं सीए सिलेबस में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.

ICAI बदल सकता है सीए सिलेबस

हाल ही में आईसीएआई ने एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम की समीक्षा करने के लिए एक नई कमेटी बनाई है जिसका नाम शिक्षा और प्रशिक्षण की समीक्षा समिति (CRET) रखा गया है. इस केमटी का काम सीए सिलेबस, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग से एग्जामिनेशन सिस्टम की पूरी जांच करना है. इसके अलावा कमेटी ये भी देखेगी कि सीए की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भविष्य के हिसाब से कौन-कौन सी नई चीजें सीखनी जरूरी हैं. इसकी पूरी रिपोर्ट को CRET द्वार दिसंबर 2026 तक तैयार करने के बाद पब्लिक फीडबैक के लिए जारी किया जाएगा.

सीए के लिए AI की पढ़ाई क्यों जरूरी?

ICAI के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार का कहना है कि आज के समय में ज्यादातर काम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ होते हैं और अकाउंटिंग प्रोफेशन भी तेजी से बदल रहा है. CA प्रोफेशन में भी एआई और टेक स्कील्स जरूरी हो गई है और इस वजह से सीए को भी ये सिखना होगा. नौकरी तक के लिए एआई जरूरी हो गया है.

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बदलेगा पढ़ने का तरीका

अभी तक CA सिलेबस में AI, डेटा एनालिटिक्स, ESG और सस्टेनेबिलिटी जैसे विषय शामिल नहीं किए गए हैं लेकिन आगामी समय में इन सभी को सिलेबस में जोड़ा जाएगा. इसके साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड शिक्षा और व्यावहारिक उद्योग की आवश्यकताओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा. आज के समय में तेजी से ऑटोमेशन, डिजिटल सिस्टम और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग की तरफ बढ़ रही है. ऐसे में भविष्य के सीए को भी नई तकनीक के साथ खुद को अपडेट रखना जरूरी होगा.

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