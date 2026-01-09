Advertisement
Hindi Newsशिक्षाCA स्टूडेंट्स के लिए ICAI ने क्यों जरूरी किया ई-डायरी? यहां समझिए काम से लेकर फायदे

CA स्टूडेंट्स के लिए ICAI ने क्यों जरूरी किया ई-डायरी? यहां समझिए काम से लेकर फायदे

ICAI E-Dairy Benefits: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की ओर से सीए स्टूडेंट्स के लिए ई-डायरी सिस्मट लॉन्च किया गया है जिसका इस्तेमाल करना जरूरी है. किस तरह से सीए स्टूडेंट्स के लिए ई-डायरी काम का साबित होगा और क्या-क्या फायदे हैं, इसके बारे में आईसीएआई ने जानकारी दी है. आइए विस्तार से जान लेते हैं.

Reported By:  Simran Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 05:50 PM IST
ICAI E-Dairy Benefits: जब बात आती है प्रोफेशनल पढ़ाई की तो उसमें सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए की पढ़ाई मानी जाती है. सीए कर रहे स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से एक नए प्लेटफॉर्म का ऐलान किया गया है जिसका नाम ई-डायरी (E-Diary) है. इसे हर छात्र के लिए जरूरी कर दिया गया है. सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि इस डिजिटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डायरी आईसीएआई मेंबर्स के लिए भी काम का साबित हो सकता है. संस्थान की ओर से सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ई-डायरी की शुरुआत की गई है. आइए ये कैसे काम करेगा और क्या-क्या फायदे मिलेंगे? इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं.

CA स्टूडेंट्स के लिए ICAI ने क्यों जरूरी किया ई-डायरी?

चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ई-डायरी जरूरी कर दिया है. संस्थान के मुताबिक सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करने वाले सभी छात्रों को ई-डायरी का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके जरिए स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिल सकेगी. 1 जनवरी 2026 से ई-डायरी का डिजिटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म काम कर रहा है. इसका लक्ष्य सीए स्टूडेंट्स की आर्टिकल ट्रेनिंग में अलग-अलग पहलुओं से मदद करना और उन्हें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने का है.

कैसे काम करेगा ICAI ई-डायरी?

  • CA स्टूडेंट्स सेल्स सर्विस पोर्टल (SSP) क्रिडेंशियल के जरिए ई-डायरी एक्सेस कर सकते हैं.
  • ई-डायरी में आर्टिकल ट्रेनी की डेली अटेंडेंस को ऑनलाइन टास्क पूरा करने के बाद लगाई जाएगी और इससे एक रिकॉर्ड बनेगा. भुगतान के बाद स्टाइपेंड की जानकारी भी इसमें दर्ज होगी.
  • सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग लेने वालों के लिए जरूरी होगा कि वो ट्रेनिंग शुरू होने से 15 दिनों के अंदर इसे अपडेट कर लें. हर 15 दिनों में अपने काम की जानकारी डालनी होगी.
  • अगर ऐसा नहीं करेंगे और सब्मिशन भी नहीं करेंगे तो सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी. सभी टास्क और प्रोसेस को अपनाने के आधार पर ही प्लेटफॉर्म पर रिव्यू और अप्रूव कर सकता है.

ICAI ई-डायरी के क्या-क्या फायदे?

  1. सभी सीए कोर्स करने वाले छात्रों के लिए एक जैसी ट्रेनिंग क्वालिटी मेंटेन होगी.
  2. स्टूडेंट्स खुद के परफॉर्मेंस और स्कोप की रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकेगा.
  3. स्टूडेंट्स को लर्निंग गैप पहचानने में मदद मिल सकेगी.
  4. स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का रिकॉर्ड रहेगा.
  5. सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के स्टाइपेंड का प्रूफ डिजिटल होगा.
  6. आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पूरी होने की डिटेल्स डिजिटली सुरक्षित रहेगी.

Simran Singh

