CA स्टूडेंट्स के लिए ICAI ने क्यों जरूरी किया ई-डायरी? यहां समझिए काम से लेकर फायदे

ICAI E-Dairy Benefits: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की ओर से सीए स्टूडेंट्स के लिए ई-डायरी सिस्मट लॉन्च किया गया है जिसका इस्तेमाल करना जरूरी है. किस तरह से सीए स्टूडेंट्स के लिए ई-डायरी काम का साबित होगा और क्या-क्या फायदे हैं, इसके बारे में आईसीएआई ने जानकारी दी है. आइए विस्तार से जान लेते हैं.
ICAI E-Dairy Benefits: जब बात आती है प्रोफेशनल पढ़ाई की तो उसमें सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए की पढ़ाई मानी जाती है. सीए कर रहे स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से एक नए प्लेटफॉर्म का ऐलान किया गया है जिसका नाम ई-डायरी (E-Diary) है. इसे हर छात्र के लिए जरूरी कर दिया गया है. सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि इस डिजिटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डायरी आईसीएआई मेंबर्स के लिए भी काम का साबित हो सकता है. संस्थान की ओर से सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ई-डायरी की शुरुआत की गई है. आइए ये कैसे काम करेगा और क्या-क्या फायदे मिलेंगे? इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं.
CA स्टूडेंट्स के लिए ICAI ने क्यों जरूरी किया ई-डायरी?
चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ई-डायरी जरूरी कर दिया है. संस्थान के मुताबिक सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करने वाले सभी छात्रों को ई-डायरी का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके जरिए स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिल सकेगी. 1 जनवरी 2026 से ई-डायरी का डिजिटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म काम कर रहा है. इसका लक्ष्य सीए स्टूडेंट्स की आर्टिकल ट्रेनिंग में अलग-अलग पहलुओं से मदद करना और उन्हें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने का है.
कैसे काम करेगा ICAI ई-डायरी?
ICAI ई-डायरी के क्या-क्या फायदे?
