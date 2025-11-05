ICAI Success Story: पापा की स्टेशनरी की दुकान... बेटा बना CA टॉपर, पहली रैंक से नाम रोशन, जानें मुकुंद आगीवाल की सफलता की कहानी

ICAI Success Story of CA Topper Mukund Agiwal: ‘खुद पर भरोसा है सफलता का राज’ इस सोच के साथ की परवरिश वाले मुकुंद आगीवाल ने दुनिया की सबसे कठिन प्रोफेशनल प्रतियोगिता परीक्षा को पास कर सिर्फ अपने परिवार का नाम नहीं बल्कि पूरे राज्य के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. सफलता पाने का मूल मंत्र आत्मविश्वास बताया है. अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो इस दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है. आप वो हर चीज कर सकते हैं जो करना चाहते हैं बस जरूरत है तो मेहनत-लग्न और खुद पर विश्वास रखने की. आइए सीए टॉपर मुकुंद आगीवाल की सफलता की कहानी जानते हैं.

पिता की है छोटी सी स्टेशनरी की दुकान

मध्य प्रदेश के धामनोद के रहने वाले मुकुंद आगिवाल ने ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला अंक हासिल किया है. सीए परीक्षा के दौरान उन्हें 600 में से 500 अंक प्राप्त हुए हैं. प्रतिशत की बात करें तो 100 में से 83.33 प्रतिशत नंबर हासिल हुए हैं. एक साधारण से मिडिल क्लास परिवार से मुकुंद आते हैं और उनके पिता की छोटी सी स्टेशनरी की दुकान है. जबकि, उनकी माता एक हाउसवाइफ हैं. टॉप रैंक के साथ मुकुंद ने पूरे धामनोद का नाम रोशन कर दिया है.

10वीं से बनना चाहते थे CA

पढ़ाई के मामले में स्कूल के समय से ही मुकुंद होशियार थे. धामनोद के गुरुकुल स्कूल से उन्होंने 10वीं और 12वीं पूरी की. सूत्रों की मानें तो 10वीं कक्षा से उन्होंने सोच लिया था कि वो सीए बनेंगे. कोविड दौर के दौरान घर रहकर उन्होंने सीए फाउंडेशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उस दौरान 24वीं रैंक हासिल की थी.

ये है सफलता का राज

मुकुंद के लिए सफलता का राज सेल्फ कॉन्फिडेंस है. शुरुआत से उनके माता-पिता ने आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद की है. हर मोड़ पर मुकुंद को सपोर्ट किया है. उनका भी मानना है कि सफलता का गोल्डन रूल ये है कि खुद पर विश्वास रखना जरूरी होता है. उनके पिता ने खूब साथ दिया और उन्हें सपोर्ट किया. सफलता की कुंजी सेल्फ कॉन्फिडेंस से शुरू हो जाती है. अपनी क्षमताओं को पहचानें और बिना शक किए जो कर रहे हैं करते रहें.

