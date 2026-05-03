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Hindi Newsशिक्षाIce Cream History: आइसक्रीम का आविष्कार आखिर कैसे हुआ? जानिए इसकी मीठी और ठंडी इतिहास की पूरी कहानी

Ice Cream History: आइसक्रीम का आविष्कार आखिर कैसे हुआ? जानिए इसकी मीठी और ठंडी इतिहास की पूरी कहानी

आइसक्रीम आज भले ही आधुनिक मिठाई लगती है, लेकिन इसका इतिहास हजारों साल पुराना है. इसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि अलग-अलग सभ्यताओं ने मिलकर विकसित किया. लगभग 3000 साल पहले प्राचीन चीन में लोग दूध और चावल को मिलाकर बर्फ की मदद से जमाते थे. यह आज की आइसक्रीम जैसा मलाईदार नहीं था, लेकिन यही फ्रोजन डेजर्ट की शुरुआत थी. समय के साथ इसमें बदलाव होते गए और यह धीरे-धीरे दुनिया की सबसे लोकप्रिय मिठाइयों में शामिल हो गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 03, 2026, 12:06 PM IST
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Ice Cream History: आइसक्रीम का आविष्कार आखिर कैसे हुआ? जानिए इसकी मीठी और ठंडी इतिहास की पूरी कहानी

आइसक्रीम आज बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी पसंदीदा मिठाई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार कैसे हुआ होगा? क्या यह किसी एक व्यक्ति की खोज थी या सदियों में धीरे-धीरे बनी एक डिश? दिलचस्प बात यह है कि आइसक्रीम की कहानी हजारों साल पुरानी है और इसमें चीन से लेकर ईरान, यूरोप और भारत तक कई सभ्यताओं का योगदान रहा है. आज जो स्वाद हम चखते हैं, वह लंबे इतिहास और प्रयोगों का नतीजा है. आइए जानते हैं आइसक्रीम की मीठी और ठंडी यात्रा की पूरी कहानी.

आइसक्रीम की शुरुआत कब हुई?

आइसक्रीम का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है और इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता. इतिहासकारों के अनुसार, लगभग 3000 साल पहले प्राचीन चीन में लोग दूध और चावल को मिलाकर प्राकृतिक बर्फ की मदद से जमाते थे. यह आज की आइसक्रीम जैसा मलाईदार नहीं था, लेकिन यही फ्रोजन डेजर्ट की शुरुआत मानी जाती है. इसके बाद अलग-अलग संस्कृतियों ने इसमें अपने तरीके से बदलाव किए और इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की. धीरे-धीरे यह एक साधारण ठंडी मिठाई से दुनिया की सबसे लोकप्रिय डेजर्ट बन गई.

ईरान और यूरोप में कैसे बदला स्वाद?

लगभग 500 ईसा पूर्व ईरान में लोगों ने आइसक्रीम का और उन्नत रूप तैयार किया. वे बर्फ को याखचाल नाम की खास जगह में जमा करते थे और उसमें अंगूर का रस, केसर और गुलाब जल मिलाते थे. यह स्वाद आज के फालूदा जैसा लगता था. बाद में मशहूर यात्री मार्को पोलो को इसका आइडिया चीन से यूरोप लाने का श्रेय दिया जाता है. यूरोप में यह धीरे-धीरे विकसित हुई और अलग-अलग तरीकों से बनाई जाने लगी. 1843 में नैन्सी जॉनसन ने हाथ से चलने वाली आइसक्रीम मशीन बनाकर इसे और आसान और लोकप्रिय बना दिया.

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भारत में पहली आइसक्रीम क्या थी?

भारत में आइसक्रीम आने से पहले ही यहां एक खास फ्रोजन डेजर्ट मौजूद था, जिसे कुल्फी कहा जाता है. यह 16वीं सदी में मुगल काल के दौरान काफी लोकप्रिय हुआ. सम्राट अकबर के समय हिमालय क्षेत्र से बर्फ मंगाई जाती थी और उसमें गाढ़ा दूध, सूखे मेवे और मसाले मिलाकर जमाया जाता था. यही कुल्फी का शुरुआती रूप था. यह दिखाता है कि भारत में ठंडी मिठाई की परंपरा बहुत पुरानी है और आधुनिक आइसक्रीम से पहले ही यहां इसका स्वाद लिया जाता था.

आधुनिक आइसक्रीम भारत में कैसे आई?

भारत में आधुनिक आइसक्रीम 1940 के दशक में आई, जब सतीश सोना ने ‘क्वालिटी’ ब्रांड की शुरुआत की. यह देश में पहली व्यावसायिक आइसक्रीम कंपनियों में से एक थी. इसमें वनीला और स्ट्रॉबेरी जैसे पश्चिमी फ्लेवर शामिल किए गए, जो लोगों को काफी पसंद आए. इसके बाद रघुनाथन कामथ ने प्राकृतिक फलों से बनी आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट शुरू किया और ‘नेचुरल आइसक्रीम’ ब्रांड बनाया. उन्होंने आर्टिफिशियल फ्लेवर की जगह ताजे फलों का इस्तेमाल किया, जिससे आइसक्रीम इंडस्ट्री में एक नई क्रांति आ गई और इसका स्वाद और भी प्राकृतिक हो गया.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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