ICMAI CMA 2026 का परिणाम इस तारीख को हो सकता है जारी, जानिए रिजल्ट डाउनलोड करने का प्रोसेस

ICMAI CMA Result 2026 Expected Date: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) जो पहले ICWAI के नाम से जाना जाता था. इसका काम कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है. इंस्टीट्यूट की ओर से लागत और प्रबंधन लेखांकन (CMA) में शिक्षा प्रदान करने का भी काम है. ICMAI को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा CMA संस्थान कहा जाता है. दिसंबर 2025 में CMA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं आयोजित की गई थीं उसका रिजल्ट जल्द ही इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया जा सकता है. अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन उम्मीद है कि जल्द रिजल्ट का ऐलान हो सकता है. आइए संभावित तिथि और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.

कब से कब तक हुई थी परीक्षाएं?

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने CMA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं को 10 से 17 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया था. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा. सीएमए टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जा सकते हैं.

सीएमए दिसंबर परीक्षा रिजल्ट की घोषणा कब होगी?

ICMAI की अधिसूचना के मुताबिक CMA इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट का ऐलान 11 फरवरी, गुरुवार को हो सकता है. आधिकारिक वेबसाइट eicmai.in पर रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. 10 से 17 दिसंबर 2025 तक CMA परीक्षा देने वाले उम्मीदवार परिणाम घोषित होने पर ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां से देख पाएंगे रिजल्ट और स्कोरकार्ड?

CMA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट eicmai.in पर जारी होने के बाद देखा जा सकता है. इसका स्कोरकार्ड भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड दर्ज करना होगा जिसके बाद रिजल्ट देख सकेंगे.

ICMAI CMA Result: कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

आईसीएमएआई की ओर से सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट का ऐलान करने के बाद स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट को देखने के अलावा इसे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा. आइए जारी सीएमए रिजल्ट को कैसे डाउनलोड कर सकेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

सबसे पहले आईसीएमएआई की आधिकारिक वेबसाइट eicmai.in पर जाएं. होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में (CMA Intermediate Result) या (CMA Final Result) शो होगा. क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें लॉगिन डिटेल्स एंटर करनी होगी. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ एंटर करके लॉगिन कर लें. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा और वहां स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा.

ये भी पढ़ें- दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं यहां, गर्मी और सर्दी में बदल जाती है स्टूडेंट्स की पढ़ाई की जगह