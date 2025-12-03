ICMAI CMA एडमिट कार्ड 2025 icmai.in पर जारी, दिसंबर सेशन के लिए तुरंत डाउनलोड करें हॉल टिकट

ICMAI CMA Admit Card 2025 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग (CMA) दिसंबर 2025 सेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट icmai.in या eicmai.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

ICMAI CMA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 10 दिसंबर से 17 दिसंबर, 2025 तक किया जाएगा. वहीं, ICMAI द्वारा CMA फाउंडेशन परीक्षा परीक्षा 13 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन एडमिट कार्ड को ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना इसके आपको परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए जरूरी अपडेट, CBSE ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं से पहले किए ये 10 बड़े बदलाव, देखें लिस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

ICMAI CMA दिसंबर 2025 सत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icmai.in या eicmai.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Admit Card for Foundation, Intermediate and Final Examination of December 2025 Term' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: SIR फॉर्म भरवाने में BLO जान दे रहे, वोटर जी अब भी कोई समस्या है तो 2 मिनट में पूरा स्टेप जान लीजिए