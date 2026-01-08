ICMAI CMA Foundation Result: सीएमए दिसंबर फाउंडेशन रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड

ICMAI CMA Foundation Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2025 परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है. 13 दिसंबर 2025 को आयोजित सीएमए फाउंडेशन दिसंबर परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसे चेक करने के लिए एक्टिव लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध है. रिजल्ट को देखने के साथ-साथ स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर आईसीएमएएआई सीएमए दिसंबर फाउंडेशन का रिजल्ट जारी किया गया है. आइए स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.

रिजल्ट के साथ टॉपर्स की लिस्ट जारी

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने आईसीएमएएआई सीएमए दिसंबर फाउंडेशन के रिजल्ट की घोषणा करने के साथ-साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही स्कोर कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

सबसे पहले ICMAI की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाएं. होमपेज पर रिजल्ट का सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में दिसंबर फाउंडेशन का रिजल्ट लिंक शो होगा. 17-अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद व्यू रिजल्ट पर क्लिक करें. इसके बाद स्कोर कार्ड स्क्रीन पर शो हो जाएगा. यहां से स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं या उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

रिजल्ट को चेक करने के अलावा टॉपर्स की पूरी सूची ICMAI की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. अधिक जानकारी और अन्य नोटिफिकेशन के लिए भी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

