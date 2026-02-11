ICMAI CMA Result December 2025: सीएमए इंटर और फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड; ये है टॉपर्स की लिस्ट

ICMAI CMA Inter, final Result 2025 OUT: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीएमए दिसंबर सेशन के परिणाम की घोषणा कर दी है. आइए स्कोरकार्ड डाउनलोड प्रोसेस से लेकर टॉपर्स की लिस्ट देखते हैं.
ICMAI CMA Inter, final Result 2025 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग (CMA) दिसंबर 2025 को आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. एग्जाम में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट्स फटाफट से रिजल्ट चेक कर सकते हैं. ICMAI ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट देखने का लिंक जारी कर दिया है. ऐसे छात्र जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और यहां से स्कोरकार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं. आइए आईसीएमएआई सीएमए इंटर और फाइनल दिसंबर 2025 रिजल्ट को चेक और डाउनलोड करने का प्रोसेस बताने के अलावा टॉपर्स के नाम भी बताते हैं.
आईसीएमएआई ने सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी है जिसे आप आधिकारिक वेबसाइट eicmai.in के माध्यम से चेक कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट को देखने के अलावा उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. वेबसाइट पर डाउनलोड के साथ स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकालने का भी ऑप्शन मिलेगा. आइए सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
आईसीएमएआई सीएमए इंटर और फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है जिसका आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2025 तक किया गया था. हर साल दो बार इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से सीएमए परीक्षा का आयोजन किया जाता है. हर साल जून और दिसंबर में सीएम परीक्षाएं होती हैं. आप रिजल्ट के अलावा अन्य संबंधित डिटेल्स के लिए आईसीएमएआई की वेबसाइट पर जा सकते हैं.
