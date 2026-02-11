Advertisement
trendingNow13105391
Hindi Newsशिक्षाICMAI CMA Result December 2025: सीएमए इंटर और फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड; ये है टॉपर्स की लिस्ट

ICMAI CMA Result December 2025: सीएमए इंटर और फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड; ये है टॉपर्स की लिस्ट

ICMAI CMA Inter, final Result 2025 OUT: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीएमए दिसंबर सेशन के परिणाम की घोषणा कर दी है. आइए स्कोरकार्ड डाउनलोड प्रोसेस से लेकर टॉपर्स की लिस्ट देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ICMAI CMA Inter result December 2025 declared
ICMAI CMA Inter result December 2025 declared

ICMAI CMA Inter, final Result 2025 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग (CMA) दिसंबर 2025 को आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. एग्जाम में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट्स फटाफट से रिजल्ट चेक कर सकते हैं. ICMAI ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट देखने का लिंक जारी कर दिया है. ऐसे छात्र जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और यहां से स्कोरकार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं. आइए आईसीएमएआई सीएमए इंटर और फाइनल दिसंबर 2025 रिजल्ट को चेक और डाउनलोड करने का प्रोसेस बताने के अलावा टॉपर्स के नाम भी बताते हैं.

ICMAI CMA Result 2026: कैसे चेक और डाउनलोड करें रिजल्ट?

आईसीएमएआई ने सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी है जिसे आप आधिकारिक वेबसाइट eicmai.in के माध्यम से चेक कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट को देखने के अलावा उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. वेबसाइट पर डाउनलोड के साथ स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकालने का भी ऑप्शन मिलेगा. आइए सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

  1. सबसे पहले आईसीएमएआई की ऑफिशियल वेबसाइट eicmai.in पर जाएं.
  2. इसके बाद होमपेज पर CMA Inter Result या Final Result शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद लिंक के माध्यम से नया पेज ओपन होगा.
  4. इसके बाद रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर और पासवर्ड को एंटर करना होगा.
  5. लॉगिन होने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा.
  6. ऐसे आप चेक कर सकेंगे कि संबंधित परीक्षा में पास हैं या नहीं.
  7. नीचे की तरह स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने और प्रिंट आउट निकालने का भी ऑप्शन मिलेगा.

ICMAI CMA Inter Result Toppers: जयपुर के रहने वाले हैं तीनों टॉपर्स

  1. परी अग्रवाल
  2. भव्य शर्मा
  3. जयश वाधवानी

ICMAI CMA Final Result Toppers: ये हैं फाइनल के 3 टॉपर्स

  1. एमडी फैजान (कोलकाता)
  2. मोहित सुखानी (जयपुर)
  3. कनिका डांगयेच (जयपुर)

साल में दो बार होती है ICMAI CMA परीक्षा

आईसीएमएआई सीएमए इंटर और फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है जिसका आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2025 तक किया गया था. हर साल दो बार इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से सीएमए परीक्षा का आयोजन किया जाता है. हर साल जून और दिसंबर में सीएम परीक्षाएं होती हैं. आप रिजल्ट के अलावा अन्य संबंधित डिटेल्स के लिए आईसीएमएआई की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- NEET में पास होने के बाद विदेश से करनी है डॉक्टरी? इन 3 देशों में सस्ती है MBBS की पढ़ाई

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Icmai Cma inter result

Trending news

राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
Pandit Jawaharlal Nehru
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
Pandit Jawaharlal Nehru
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
Rajpal Yadav
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?