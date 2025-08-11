ICMAI CMA June 2025 Result OUT: आईसीएमएआई जून 2025 का रिजल्ट जारी, ये रहा इंटरमीडिएट, फाइनल एग्जाम रिजल्ट का नोटिफिकेशन

ICMAI Intermediate Final Result 2025: आईसीएमएआई सीएमए जून 2025 इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर घोषित कर दिया गया है. यहां हमने नोटफिकेशन का डायरेक्ट लिंक और चेक करने का प्रोसेस भी बताया है.
ICMAI CMA June 2025 Result Declared: कॉस्ट अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है. द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने CMA इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम (जून 2025) का रिजल्ट जारी कर दिया है. अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ICMAI की ऑफिशियल वेबसाइट — icmai.in पर 17 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर देख सकते हैं.
इंटरमीडिएट रिजल्ट
इंटरमीडिएट परीक्षा (सिलेबस 2022) के ग्रुप 1 में 26,974 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें से 2,864 पास हुए. पास प्रतिशत 10.62% रहा. ग्रुप 2 में 15,333 छात्र बैठे, जिनमें से 4,664 पास हुए और पास प्रतिशत 30.42% रहा. दोनों ग्रुप में शामिल 9,998 छात्रों में से 864 ने एक ग्रुप पास किया (8.64%) और 1,375 ने दोनों ग्रुप पास किए (13.75%). कुल 5,491 छात्रों ने इंटरमीडिएट कोर्स पूरा किया.
फाइनल रिजल्ट
फाइनल परीक्षा में ग्रुप 3 के लिए 10,503 छात्र बैठे, जिनमें से 1,701 पास हुए (16.20%). ग्रुप 4 में 4,458 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 1,108 पास हुए (24.85%). दोनों ग्रुप में शामिल 3,493 छात्रों में से 478 ने एक ग्रुप पास किया (13.68%) और 651 ने दोनों ग्रुप पास किए (18.64%). इस तरह 2,167 छात्रों ने फाइनल कोर्स पूरा किया.
पास होने के नियम
हर पेपर में कम से कम 40% और कुल मिलाकर 50% नंबर लाना जरूरी है. अगर किसी पेपर में 60% या उससे ज्यादा अंक मिलते हैं तो अगले प्रयास में वह पेपर दोबारा नहीं देना होगा.
उम्मीदवार अपने CMA जून 2025 का रिजल्ट ऐसे देख सकते हैं:
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाएं.
स्टेप 2: अपना 17 डिजिट का पंजीकरण नंबर और अन्य जरूरी डिटेल दर्ज करें.
स्टेप 3: 'View Result' पर क्लिक करें.
स्टेप 4: आपका CMA जून 2025 स्कोरकार्ड स्क्रीन पर होगा.
स्टेप 5: भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट लें.
