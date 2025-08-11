ICMAI CMA June 2025 Result OUT: आईसीएमएआई जून 2025 का रिजल्ट जारी, ये रहा इंटरमीडिएट, फाइनल एग्जाम रिजल्ट का नोटिफिकेशन

ICMAI CMA June 2025 Result Declared: कॉस्ट अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है. द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने CMA इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम (जून 2025) का रिजल्ट जारी कर दिया है. अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ICMAI की ऑफिशियल वेबसाइट — icmai.in पर 17 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर देख सकते हैं.

इंटरमीडिएट रिजल्ट

इंटरमीडिएट परीक्षा (सिलेबस 2022) के ग्रुप 1 में 26,974 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें से 2,864 पास हुए. पास प्रतिशत 10.62% रहा. ग्रुप 2 में 15,333 छात्र बैठे, जिनमें से 4,664 पास हुए और पास प्रतिशत 30.42% रहा. दोनों ग्रुप में शामिल 9,998 छात्रों में से 864 ने एक ग्रुप पास किया (8.64%) और 1,375 ने दोनों ग्रुप पास किए (13.75%). कुल 5,491 छात्रों ने इंटरमीडिएट कोर्स पूरा किया.

फाइनल रिजल्ट

फाइनल परीक्षा में ग्रुप 3 के लिए 10,503 छात्र बैठे, जिनमें से 1,701 पास हुए (16.20%). ग्रुप 4 में 4,458 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 1,108 पास हुए (24.85%). दोनों ग्रुप में शामिल 3,493 छात्रों में से 478 ने एक ग्रुप पास किया (13.68%) और 651 ने दोनों ग्रुप पास किए (18.64%). इस तरह 2,167 छात्रों ने फाइनल कोर्स पूरा किया.

पास होने के नियम

हर पेपर में कम से कम 40% और कुल मिलाकर 50% नंबर लाना जरूरी है. अगर किसी पेपर में 60% या उससे ज्यादा अंक मिलते हैं तो अगले प्रयास में वह पेपर दोबारा नहीं देना होगा.

उम्मीदवार अपने CMA जून 2025 का रिजल्ट ऐसे देख सकते हैं:

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाएं.

स्टेप 2: अपना 17 डिजिट का पंजीकरण नंबर और अन्य जरूरी डिटेल दर्ज करें.

स्टेप 3: 'View Result' पर क्लिक करें.

स्टेप 4: आपका CMA जून 2025 स्कोरकार्ड स्क्रीन पर होगा.

स्टेप 5: भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट लें.

ICMAI CMA Results Link

