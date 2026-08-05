/ICMAI June 2026 Results Out: ICMAI ने जून 2026 के नतीजे किए जारी, इंटरमीडिएट परीक्षा में रौनक जैन ने किया टॉप; देखें 10 टॉपर्स की लिस्ट

ICMAI June 2026 Toppers: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) की ओर से इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा कर दी गई है. इंस्टीट्यूट ने जून 2026 टर्म के लिए सिलेबस 2022 के तहत होने वाली परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया है. इस साल 7,885 उम्मीदवारों ने इंटरमीडिएट कोर्स पूरा किया है, जबकि, 4,220 ने फाइनल कोर्स पास किया है. आईसीएमएआई ने इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं का रिजल्ट और प्रोविजनल रैंक लिस्ट भी जारी कर दिया गया है. मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम और शहर की जानकारी भी दी गई है जिन्होंने टॉप 10 रैंक हासिल किए हैं.
ICMAI द्वारा जारी की गई टॉपर्स की लिस्ट के अनुसार इंटरमीडिएट परीक्षा में सूरत के रौनक जैन ने टॉप किया है. जबकि, फाइनल परीक्षा में गुंटूर के मोक्षित वामसी कृष्णा मट्टुपल्ली ने टॉप रैंक हासिल की है. इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के लिए टॉप 10 रैंक हासिल करने वालों की लिस्ट जारी की है.
|रैंक
|नाम
|शहर
|1.
|रौनक जैन
|सूरत
|2.
|मोहित दास
|विशाखापत्तनम
|3.
|कांताला प्रशांत रेड्डी
|हैदराबाद
|4.
|हर्ष सुनीत जैन
|सूरत
|5.
|तारक साईं राम पी
|गुंटूर
|6.
|पूर्वांश बाल्दी
|सूरत
|7.
|विनोद साहू
|ब्यावर
|8.
|दीयाकुमारी जगदीशभाई खलासी
|सूरत
|9.
|गुंटुरी पुजिथा
|विजयवाड़ा
|10.
|प्रिया बजाज
|आसनसोल
फाइनल परीक्षा में गुंटूर के मोक्षित वामसी कृष्णा मट्टुपल्ली ने पहली रैंक हासिल की है. जबकि, नवी मुंबई के राहुल कैलास भोईर ने दूसरा रैंक हासिल किया है. आइए फाइनल परीक्षा में टॉप 10 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट देखते हैं.
|रैंक
|नाम
|शहर
|1.
|मोक्षित वामसी कृष्ण मट्टुपल्ल
|गुंटूर
|2.
|राहुल कैलास भोईर
|नवी मुंबई
|3.
|वन्नेमरेड्डी हेमंथ
|गुंटूर
|4.
|गुरकीरत सिंह भंगू
|भिलाई
|5.
|चोरावाला प्रथमकुमार निलेशकुमार
|सूरत
|6.
|विशाखा अग्रवाल
|जयपुर
|7.
|गदमसेट्टी पवन नागा साई
|गुंटूर
|8.
|जुगेंद्र सैनाधराव पोटनुरु
|विशाखापत्तनम
|9.
|आदित्य भास्कर अय्यर
|नवी मुंबई
|10.
|समयमंतुला मणि सहस्र
|विशाखापत्तनम
प्रोविजनल रैंक लिस्ट के माध्यम से देशभर के कई शहरों से उम्मीदवारों की मौजूदगी दिखाई देती है. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा उम्मीदवार सूरत और गुंटूर से रहे हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम में टॉप रैंक हासिल कर भी अपनी जगह बनाई है. इसके अलावा नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, हैदराबाद जैसे शहरों से भी उम्मीदवारों ने टॉप रैंक हासिल की है.