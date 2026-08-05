/ICMAI June 2026 Results Out: ICMAI ने जून 2026 के नतीजे किए जारी, इंटरमीडिएट परीक्षा में रौनक जैन ने किया टॉप; देखें 10 टॉपर्स की लिस्ट

ICMAI June 2026 Toppers: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) की ओर से इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा कर दी गई है. इंस्टीट्यूट ने जून 2026 टर्म के लिए सिलेबस 2022 के तहत होने वाली परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया है. इस साल 7,885 उम्मीदवारों ने इंटरमीडिएट कोर्स पूरा किया है, जबकि, 4,220 ने फाइनल कोर्स पास किया है. आईसीएमएआई ने इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं का रिजल्ट और प्रोविजनल रैंक लिस्ट भी जारी कर दिया गया है. मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम और शहर की जानकारी भी दी गई है जिन्होंने टॉप 10 रैंक हासिल किए हैं.