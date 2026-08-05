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ICMAI June 2026 Results Out: ICMAI ने जून 2026 के नतीजे किए जारी, इंटरमीडिएट परीक्षा में रौनक जैन ने किया टॉप; देखें 10 टॉपर्स की लिस्ट

ICMAI June 2026 Toppers: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने जून 2026 टर्म के लिए सिलेबस 2022 के तहत आयोजित इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है. साथ ही प्रोविजनल रैंक लिस्ट भी जारी कर दी है. आइए टॉप 10 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों के नाम जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 05, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:26 AM IST
ICMAI June 2026 Results Out: ICMAI ने जून 2026 के नतीजे किए जारी, इंटरमीडिएट परीक्षा में रौनक जैन ने किया टॉप; देखें 10 टॉपर्स की लिस्ट
Image Credit: ICMAI June 2026 Toppers

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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